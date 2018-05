Krimiforfatter: »Så snart den første varme og lyset kommer, rykker jeg udenfor«

Vi bor i Fladbro skov på et bakkedrag mellem to ådale. Om vinteren er her lidt huleagtigt, hvilket passer mig fint. Jeg begyndte på romanen »Savas Vidner«, da jeg boede i Holstebro, men skrev den færdig, da vi flyttede hertil for seks år siden.

Jeg boede i Skotland, da jeg fik ideen til romanen, hvor hovedhandlingen også foregår. Jeg har rejst og boet vidt forskellige steder og skrevet på alt fra husbåde til loftsværelser, balkoner og badestrande, i omklædningsrum, tog og kældercafeer, men nu elsker jeg også at have mit eget hjørne og bord, som ingen flytter på, og som højst invaderes af mine børns tegninger og skatte (fjer, sten, kogler).

Men så snart den første varme og lyset kommer, rykker jeg udenfor. Vi bor i et kuperet terræn, dyrevildt og fugle følger de grønne kiler gennem landskabet, og dukker derfor op i haven. Jeg ser rovfugle på himlen og ræven i skumringen, og der sker noget, når man sidder dér, mens tusmørket iklæder alt et blåt, skummende skær.

Skyggerne kommer, så natuglen og dværgflagermusen, der flakker, mens tankerne driver med tågen, og alle forestillinger er mulige.