Kresten Schultz Jørgensen: Placer Formel 1 i Jylland

Formel 1. i Danmark er godt set. Racerløb omtale, billetsalg og hotelovernatninger, varme dæk og køligt asfalt, showbiz og modeller. Formel i Danmark er kort sagt en god idé – bare ikke København.

Lad motorerne brøle i Herning og Skive eller mellem Tvis og Sinding. Der er masser af iskold asfalt, god plads og ikke rigtig nogen mennesker. Lad Formel 1. være glasuren på regeringens udflytningsplaner. Der er kort sagt steder i landet, der fortjener lidt racerløb mere end København.

Læg dertil brandingen, hvor København internationalt har opbygget et omdømme som en grøn og bæredygtig by med en sans for de nære oplevelser og den trygge trivsel. København er jernhestenes globale metropol. Her cykler man på gamle budcykler og sportscykler, med børn for og bag og en hund i snor. Der er pensionistcykleture med frivillige, kommunal udlejning af el-cykler og prinser, der bliver kørt til skole på royale ladcykler. Vi bygger supercykelstier og tæller med stolthed dem, der til hverdag triller ud over Dronning Louises Bro.

Sagt enkelt: Det københavnske gen har to hjul, ikke fire.

Så er der det med borgerne. I København bor man. København er hverken Baku eller Singapore, der lukkes af i ugevis, når Formel 1 er i byen, mens asfalten støbes om, lygtepæle og midterrabatter fjernes, og turisterne vælter ind.

På ruten vil racerkørerne angiveligt komme til at køre over både Knippels- og Langebro med flere hundrede kilometer i timen, mens den allerhurtigste strækning bliver på Amager Boulevard. Man kan lige se det for sig: Stamkunderne kigger op fra den pandestegte rødspætte på Boulevard Bodega, mens feltet kompromisløst kæmper om positionerne i en af rutens 9 sving.

Der sidder de måbende københavnere, som for længst har opgivet at finde plads til deres egne riskogere, mens flere hundrede tusinder, internationale motorsportsfans invaderer byen. En tysk såkaldt tribuneudlejer har givet tilsagn om, at der vil være plads til 107.348 sæder fordelt på 29 tribuner.

Københavns events er anderledes. Når cirkus er i byen, kværulerer københavnerne som de spidsborgere, de også er, men vi er alligevel i passende omfang med på sidelinjen til Marathon og Triatlon, Copenhagen Pride, cykelløb og rulleskøjter.

Der er lidt folkefest over tingene, hvad der jo ikke er tilfældet, når det velhavende Formel 1. lægger asfalt til rigmænds leg med drengedrømmene.

Det vil være en drøm at drøne over Langebro med 300 km. i timen, som danske Kevin Magnussens forleden formulerede det, da han mandag var på fransk visit i København.

Makkerparret Lars Seier Christensen og Helge Sander, der i disse uger lobbyer dygtigt for at trække klodens mest prestigefyldte motorløb til Danmarks hovedstad i 2020, får herfra point for hårdt arbejde og visionære ideer.

Men hvis planer skal give mening, skal de rodfæstes i kultur og identitet – og det københavnske DNA har nøgternt betragtet meget lidt med Formel 1 at gøre. Forretningsmulighederne, som særligt Lars Seier synes at gå op i, er således ikke rigtig sagens kerne. Sagens kerne er, at hovedstaden er en cykelby, som borgerne elsker og turister beundrer.