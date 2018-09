Krammer du for meget? Så er det dine forældres skyld

I gamle dage gav man hinanden hånden, men i dag risikerer du at skulle blive krammet af mennesker, du dårligt nok kender.

Det gør verden et vanskeligt sted at være i for mennesker, der har det svært med for meget fysisk kontakt. Årsagen til om du kan lide det eller ej, har meget at gøre med, hvordan du blev opdraget af dine forældre, siger forskere til Time. Men der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng, således at opdragelse uden mange fysiske kærtegn også fører til lavt behov for kram i voksenalderen.

»Nogle børn er 'sultne' efter berøring, og udvikler sig til at kramme meget i sociale sammenhænge, således at de ikke kan hilse på en ven uden at omfavne ham eller berøre ham på skulderen,« siger Suzanne Degges-White, professor på Northern Illinois University til Time.

Darcia Narvaez, professor i psykologi ved University of Notre Dame, siger, at mangel på berøring under opvæksten blandt andet kan føre til at det nervesystem, der løber fra rygmarven til maven, bliver underudviklet, hvilket kan mindske folks evne til at være intime eller føle empati. Det ved man blandt andet fra studier af forældreløse børn i Rumænien.

Ved siden af opvæksten, er ens kulturbaggrund også en vigtig faktor for graden og hyppigheden af kram.

I USA og England krammer folk og berører hinanden langt mindre end i Frankrig eller Puerto Rico, ifølge en undersøgelse fra Berkeley Universitetet.

Den ny forskning i kram får den moderne amerikanske pendant til Emma Gad, The Emily Post Institute, der laver vejledninger til moderne etikette, til at udtale til Time, at man så vidt mulig bør nøjes med at kramme personer, som man kender godt.

Årsagen er den enkle, at andre ikke nødvendigvis har det lige så godt med at berørt som en selv.