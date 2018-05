Koncertgæst udsat for hadbølge efter hun på scenen med Kendrick Lamar rappede »n-ordet«

Den går ikke

Det er langt fra første gang, n-ordet giver problemer. For uanset hvilken holdning man måtte have til brugen af det belastede ord, er det uomgængeligt, at det er behæftet med en stærke følelser for en lang række mennesker – ikke mindst historisk betingede følelser.

Tilbage i 2016 kom Statens Museum for Kunst i rampelyset, efter at de valgte at ændre en lang række titler og beskrivelser på værker. Helt konkret drejede det sig om 14 værker af kunsterne Karel van Mander III og Nicolai Abildgaard. Museet valgte at ændre ordene »neger« og »hottentot« til mere passende ord, og dermed altså ændre på originaltitler og beskrivelser. Nogle mente, det var på sin plads, mens andre mente, at det var helt forkert at ændre på noget historisk, som vi aldrig kan løbe fra.

Sidste år var det den russiske designer Ulyana Sergeenko, der dummede sig godt og grundigt, da hun sendte en buket blomster til Miroslava Duma. Med blomsterne var et kort, hvor der stod »til mine n****s i Paris«. Da Miroslava Duma ville vise sin taknemmelighed, delte hun et billede af kortet på Instagram, hvilket fik mange mennesker op i det røde felt. Ikke mindst modellen Naomi Campbell, der skrev: »Dette har bare at være løgn«. Forklaringen fra designeren var, at det blot var en reference til sangen »Ni**as in Paris« af Kanye West og Jay-Z, og at hun undskyldte mange gange.