Københavnersnuder får en på opleveren

Kender De den fornemmelse at have hørt om et sted i årevis, og først når man er på stedet, går det op for én, hvor spændende og vigtigt, det egentlig er? Den oplevelse fik jeg i sidste måned, da jeg med min hustru var i Kolding for at se den smukke udstilling på Koldinghus, »Magtens smykker.« Om aftenen kørte vi uden for byen og et vejskilt markerede, at her var Skamlingsbanken. Selvfølgelig sagde Skamlingsbanken os noget, for vi vidste jo, at det var her, man fra 1840erne fejrede danskheden, men vi havde aldrig været på stedet – københavnersnuder, som vi er.

Besøget var en mavepuster af flere årsager. Stedet er et af de højeste punkter i Danmark med en vidunderlig udsigt og spændende natur, og så er der på stedet en 16 meter høj Mindesølje og en række mindesmærker over den nationale kamp og de mænd, der stod i spidsen for kampen. Fra 1840erne var det her politikere, agitatorer og ganske almindelige danskere fra hele riget samledes. Man holdt sprogfester og folkesamlinger, og et livligt leben med sang og musik udfoldede sig i bakkerne. Det var her nationale skikkelser som Laurids Skau talte om det danske sprog, men man lokkede såmænd også københavnersnuder som Orla Lehmann og Corsarens vittige redaktør og forfatter M.A. Goldschmidt til Jylland. I 1844 ankom en båd med hele 120 københavnere til et stort anlagt møde, og Goldschmidt er på Skamlingsbankens hjemmeside citeret for at sige:

»Jeg er eders Broder. Her er min Haand. Kan den skrive for Jer, kan den slaa for Jer, saa kommander!«

Man skal imidlertid til Goldschmidts selvbiografi for at se, at han startede med de provokerende ord: »Jeg er en jøde, hvad vil jeg iblandt jer?« Men han tilsluttede sig fuldstændigt den nationale kamp, selvom han som jøde først fik fulde borgerrettigheder med Grundloven nogle år efter.

Skamlingsbanken vedblev løbende at være samlingsted for nationale samlinger, og på Skamlingsbanken står et mindesmærke for de 83 faldne modstandsfolk i Syd- og Sønderjylland under Anden Verdenskrig. I de senere år er stedet benyttet til musikkoncerter.

Vi københavnsnuder fik en overordentlig smuk oplevelse.