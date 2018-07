København advarer om sundhedsrisiko ved badning i flere populære havnebade

I flere af Københavns havnebade er badevandskvaliteten i øjeblikket så dårlig, at Københavns Kommune fraråder, at man hopper i det varme vand.

Kommunen har hejst det røde flag i fire havnebade i Københavns Havn. Det drejer sig om Havnebadet Islands Brygge, Havnebadet Fisketorvet, Havnevigen og Havnebadet Slueholmen.

Det røde flag betyder, at der er sundhedsrisiko ved badning, og det sættes op, hvis bakteriekoncentrationerne på noget tidspunkt inden for et døgn overstiger de fastlagte grænseværdier.

Havnebadet Slueholmen lukkede allerede tirsdag på grund af rottefund. Badevarslet i de øvrige havnebade skyldes ifølge DR bakteriefund, der kan hænge sammen med nattens kraftige regnvejr.

Prognoserne lyder i øjeblikket på, at Havnebadet Sluesholmen er lukket på ubestemt tid, mens Havnebadet Fisketorvet også vil have det røde flag oppe i morgen. I øjeblikket ser det ud til, at Havnebadet Islands Brygge og Havnevigen vil få det grønne flag op igen i morgen.

Du kan finde flere oplysninger og prognoser for de kommende dages badevand på badevandsudsigten for København her.