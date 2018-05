Købehavnerne tissede på gaderne længe før distortion

En måned før Det Kongelige Teaters bygning stod klar til indvielse i oktober 1874, gjorde teaterchefen opmærksom på et overset problem. De ansvarlige for byggeriet havde undervurderet behovet for toiletter, mente han, og »for at afværge en utilstedelig og for publikum modbydelig benyttelse af teatrets omgivelser«, anbefalede han opstilling af to såkaldte pissoirs på torvet foran indgangen.

Det var arkitekten ikke meget for. Et forslag om blikskure bag teatret fik støtte af Kunstakademiet, som mente, at man«”fra skønhedens synspunkt« ikke kunne anbefale den slags foran den nye bygning. Sagen gik i udvalg og derpå i baglås. Imens strømmede folk til teatret, hvor nationens ypperste scenekunstnere udfoldede sig.

Men desværre, teaterchefen fik ret, og nu det blev en sag for politiet. I 1876 besluttede man at lade to betjente patruljere uden for teatret under forestillingerne og i pausen mellem akterne, »navnlig for at påse«, som det hed i ordren, »at ingen overtrædelse af politivedtægtens § 48 om besudling af offentlige bygninger fandt sted.« To betjente var imidlertid for lidt. Den nye bygning havde alt for mange kroge.

Problemet var ikke særligt for Det Kongelige Teater. I mands minde var den nævnte paragraf i politivedtægten dagligt blevet overtrådt overalt, hvor der var en egnet krog. I 1861 kunne man eksempelvis læse i avisen, at den snævre gang bag billedstøtterne af Moses og David ved Frue Kirke havde en sådan tiltrækning, at »fodstykkerne ofte står som øer i en møddingpøl.«

Noget måtte gøres, og noget blev gjort. I 1883 opstillede kommunen en håndfuld såkaldte Ehlerske mavebælter rundt om i byen – sobre foranstaltninger opkaldt efter den ansvarlige borgmester, hvor herrer bag en plade kunne betragte verden passere forbi, mens de klarede et ærinde. Ved konstruktionen havde man imidlertid ikke taget højde for de krænkelser, beboere i nærliggende etageejendomme blev udsat for fra deres vinduer.

En overdækning løste problemet, men værre var det, at kun halvdelen af menneskeheden havde glæde af de nye gratis faciliteter. »Kvindelig Fremskridtsforening« kastede sig derfor ind i kampen for ligestilling i 1887 - dog uden krav om mavebælter for damer.

Ideen blev grebet af en vaks arkitekt ved navn Larsen, for det kunne blive en glimrende forretning: Små huse med afdelinger til damer og herrer opdelt i 1., 2. og 3. klasse - alt efter krav til udstyr og komfort. Man fik, hvad man betalte. Det blev dog aldrig til noget, og året efter opførte kommunen tre rummelige fornødenhedsanstalter på steder, hvor mange mennesker kom forbi, men hvor de dog ikke krænkede blufærdigheden alt for stærkt. Det sidste var umuligt. Og så opstod ideen om toiletter under jorden »af æstetiske hensyn«. De første åbnede på Amagertorv i 1901. København var blevet moderne. Men kroge var der stadig mange af.