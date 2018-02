Robert-uddeling

Klar besked til krænkere i dansk film og teater: »Vi ved, hvem I er«

Mens filmbranchen søndag trækker i sorte kjoler og #Time’s Up-badges, er en af hovedkræfterne i den danske #MeToo-bevægelse klar med en advarsel til krænkerne, for »de skal vide, at vi holder øje med dem«. En granskning af over 500 vidnesbyrd viser, at flere navne går igen blandt krænkerne.