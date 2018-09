Kirsten Birgit er tilbage på Radio24syv

Selvfølgelig var det et stunt. Et veltilrettelagt mediestunt, da den bramfri seniorkorrespondent på »Den Korte Radioavis«, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, for små to uger siden tweetede sin afsked med Radio24syv.

»@radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til @den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved«, skrev hun på sin twitterprofil.

Beklager. Jeg glemte at begynde med punktum; @radio24syv kan rende mig i røven. Nu går jeg til @den2radio og laver nyheder! Hver dag! Live! Vi høres ved. https://t.co/0LBsubJIPv. — Kirsten Birgit (@DenKorteKirsten) September 10, 2018

Og det lille netmedie, Den2Radio, der siden 2008 hovedsagelig har overlevet takket være dedikerede medarbejdere, lagde gladeligt både mikrofon og hjemmeside til spørgen.

En række medier, herunder nærværende, hoppede i med begge ben og ofrede spalteplads på historien om det populære satireprogram, som siden 2015 har huseret på Radio24syv med skuespiller og musiker Frederik Cilius i rollen som Kirsten Birgit og journalist Rasmus Bruun som hendes sidekick.

Men det hele var en and. Fredag eftermiddag generobrede Kirsten Birgit mikrofonen på Radio24syv - sådan som det hele tiden har været meningen.

Vi ringede til stationens administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør, Jørgen Ramskov, for at få en forklaring.

»Der er ikke sket noget dramatisk, andet end at Kirsten har været ude at teste, om isen kunne bære andre steder. Og det kunne den notorisk ikke. Selvfølgelig kan den ikke det, den kan jo kun bære hos os,« siger han.

Og I har hele tiden vidst, at det var sådan, det skulle gå?

»Jaja, vi har aldrig været i tvivl om, at det er hos os, det sker. Kirsten har måske været i tvivl, det er en anden sag. Men hun er i hvert fald kommet på bedre tanker.«

Men det hele har jo været et nøje planlagt mediestunt fra jeres side?

»Ja, vi har i hvert fald hele tiden håbet på, at hun ville vende tilbage. Og så har vi været lidt overrasket over, at et tweet fra en person, der ikke eksisterer, kunne skabe så meget tumult i medierne.«

Men det her er noget, som I har planlagt for at få mere opmærksomhed på formatet?

»Nej, det bekræfter jeg ikke. Kirsten er en kvinde, hvis veje er uransagelige. Så det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan forklare det helt,« siger Jørgen Ramskov.

Ansatte fyret kollega

Under sin springtur hyrede Kirsten Birgit journalisten René Fredensborg, der for få måneder siden blev bortvist og fyret fra både Radio24syv og Berlingske, efter at han havde ladet en kollega uvidende transportere en portion hash gennem Sverige til Folkemødet på Bornholm.

Fredensborg har på sin Facebook fortalt om ansættelsen.

Hertil siger Jørgen Ramskov:

»Ja, Kirsten har jo sin egen økonomi, så det har hun jo gjort, men hun har ikke ansat nogen hos os.«

Men har Kirsten Birgit ikke været ansat hos jer de sidste 14 dage?

»Hun har i hvert fald arbejdet et andet sted. De kontraktlige forhold er ikke helt klare.«

Men er det ikke dit ansvar, hvem hun hyrer, hvis hun stadig har været ansat hos dig?

»Det er fuldstændig rigtigt. Vi vil kigge på de ansættelsesretlige forhold. Jeg er ikke sikker på, at der har været de store beløb der - eller at der foreligger nogen ansættelseskontrakt. Men Kirsten Birgit er en vild dame.«

Hvor langt kan man med æren i behold tillade sig at gå med fake news for at skabe reklame for sit produkt?

»Det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes jo, at det her svarer til, at hvis E.T. sendte et tweet ud om, at han forlader jorden, fordi han er ved at blive kørt over af klimaudviklingen, så er spørgsmålet, om E.T. har et problem - eller de, der skriver om ham, har et problem. Der er en dame, som ikke eksisterer, der udsender et tweet om, at hun skifter arbejdsplads. Og så er der en række - også fornuftige - danske medier, der gør det til en stor historie uden at tjekke eller tage forbehold. Så jeg synes ikke, vi har et problem. Hvis nogen har et problem og ikke kan se, at man ind imellem laver satire, så er det jer.«

Men siger du nu, at alt, hvad Frederik Cilius gør, er i orden, bare han gør det under navnet Kirsten Birgit?

»Det sagde jeg ikke, for selvfølgelig, hvis han begik et bankrøveri forklædt som Kirsten Birgit, tror jeg da bestemt, at han kom i fængsel. Hvad jeg siger, er, at vi har at gøre med et satirisk program, hvor der findes en fiktiv seniorkorrespondent, Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm. Det burde få alarmklokkerne til at ringe hos folk. Og det tror jeg også, at mange, der hører Kirsten Birgit give den gas, tænker. Det vil jeg håbe.«

Programchefer bekræftede

Og alarmklokkerne ringede faktisk også hos Berlingske, da vi i sidste uge skrev om Kirsten Birgits dramatiske afsked med Radio24syv. Men da de to programchefer, Mikael Bertelsen og Mads Brügger, samt produceren bag programmet, Zissel Astrid Kjertum-Mohr, alle bekræftede, at Kirsten Birgit havde forladt stationen, valgte vi i lighed med andre medier, bl.a. DR og fagbladet Journalisten, at tro på historien.

Alle har bekræftet, at programmet er flyttet til Den2Radio …

»Jamen, det var det jo også,« siger Jørgen Ramskov. »Men inden vi gør det her til demokratiets undergang, er det et satirisk program med en vært, som skifter arbejdsplads i 14 dage. Men det har været en interessant oplevelse, at et tweet fra en ikke-eksisterende person har ført til en række artikler uden forbehold.«

Og det er i orden, når formålet alene har været at skabe opmærksomhed om jeres program?

»Ja, så længe det foregår i den her satiriske kontekst, kan jeg ikke se et problem med det. Der er masser af fake news, som jeg bestemt ikke ville beskæftige mig med, og som radioen ikke kommer til at beskæftige sig med. Det her er i en satirisk kontekst og burde ikke give nogen kvababbelser.«

I er et offentligt finansieret medie, giver det ikke en særlig forpligtelse?

»Vi har en forpligtelse: Det offentlige har forpligtet os til at lave satire. Og Kirsten Birgit er en satirisk person. Så kan vi diskutere, om hun er god satire. Men Kirsten Birgit er et satirisk program, så jeg har slet ingen problemer.«

Og selv om hun har ansat René Fredensborg i sit program, betyder det ikke, at han er tilbage på Radio24syv?

»Nej, det gør det ikke. Det kan jeg bekræfte. Og det er ikke satire.«