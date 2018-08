Kinas leder vil ikke være til grin og forbyder Peter Plys

»Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen.«

Den globalt elskede børnebogsfigur Peter Plys er kendt for sine indsigtsfulde kommentarer til livet, men i Kina er de ikke længere venner med plysbjørnen, der blev opfundet af den britiske forfatter A.A. Milne i 1926.

Kinesiske censorer har forbudt den spillefilmen »​​Christopher Robin«, en ny version af historien om bjørnen i Syvmileskoven, der i modsætning til tidligere film ikke er en tegnefilm, men benytter sig af skuespillere af kød og blod. Det skriver flere aviser.

Årsagen til forbuddet mod filmen er tilsyneladende, at Peter Plys, der i sit hjemland kaldes Winnie the Pooh, i Kina bliver brugt til at gøre nar ad Kinas præsident, Xi Jinping. Denne tendens begyndte allerede, da Xi besøgte USA i 2013, og et foto af Xi sammen med præsident Barack Obama blev sammenlignet med et tegnet billede af Peter Plys sammen med Tigerdyret. Ligheden var slående.

I 2014 blev Xi atter sammenlignet med den fiktive bjørn under et møde med Japans premierminister Shinzo Abe, der selv måtte tåle at blive sammenlignet med Peter Plys-bøgernes pessimistiske, dystre karakter, kaldet Æsel. Fra da begyndte kinesiske censorer at slette internetbilleder, der lavede uønskede »bjørnetjenester«.

I sidste måned ramte censuren hjemmesiden til den amerikanske streamingtjeneste HBO, der blev blokeret, efter at komikeren John Oliver gentagne gange i sit satireshow gjorde nar ad den kinesiske præsidents overfølsomhed over for Peter Plys, samtidig med at studieværten også fik sat fokus Kinas spegede forhold til menneskerettigheder.

En kinesisk computerskærm (med et budskab om at indholdet er blevet blokeret af myndigehderne idet det er i strid lovgivningen. På den mindre skærm ses sammenligningen mellem Kinas leder Xi Jinping og Peter Plys, der i årevis har generet de kinesiske myndigheder , og som betyder at Disneys kommende Peter Plys-film ikke får lov til at blive vist i kinesiske biografer. (Foto: Andy Wong/Ritzau Scanpix)

Ifølge det canadiske researchbureau Global Risk Insight (GRI) blev et andet billede af Xi og Peter Plys det mest censurerede billede i 2015. I en rapport om censuren skrev GRI, at den kinesiske regering betragtede sammenligningen som »et forsøg på at undergrave præsidentembedets værdighed og Xi selv«. Samtidig undrede det GRIs observatører, at de kinesiske myndigheder havde set sig onde på netop Peter Plys, idet figuren jo altovervejende er en positiv figur.

»Beijings reaktion er dobbelt mærkeligt, idet Xi har gjort en betydelig indsats for at skabe en personkult, der viser ham som en gavmild leder,« stod der i rapporten.

Kina tillader i øjeblikket kun 34 udenlandske film at blive udsendt i sine tusinder af biografer hvert år, og tilladelsen gives først og fremmest til action- og familiefilm fra Hollywood, mens andre landes produktioner indimellem får adgang til det enorme biografmarked.