Kevin Spacey retur efter sex-skandale

Den 58-årige stjerne i »House of Cards« Spacey og MeToo Den 30. oktober skrev Buzzfeed News, at den da 26-årige Kevin Spacey angiveligt i 1986 gjorde seksuelle tilnærmelser mod Anthony Rapp, som da var 14 år gammel. Rapp siger, at Spacey inviterede ham til en fest i sin lejlighed i New York, men da den unge skuespiller var den eneste på sin egen alder, tilbragte han det meste af festen med at se fjernsyn i soveværelset. Senere på aftenen kom en beruset Spacey ind på soveværelset, og Rapp påstår, at Spacey lagde ham på sengen for derefter at lægge sig ovenpå ham. Kevin Spacey siger, at han ikke kan huske episoden, men at han undskylder dybt, hvis det faktisk skete. Udvid faktaboks Skjul faktaboks er tilsyneladende på vej tilbage i de amerikanske biografer på trods af, at MeToo-beskyldningerne mod ham om overgreb og voldtægt stadig bliver efterforsket af både engelsk og amerikansk politi.I hvert fald er der offentliggjort en Værket er værket, turde man mene, uanset hvordan personen bag har opført sig til filmen, »Billionaire Boys Club«, som Kevin Spacey var med til at indspille sidste år, kort før han blev anklaget for at have begået overgreb mod den dengang mindreårige skuespiller Anthony Rapp. Filmen blev oprindeligt lagt på hylden som følge af anklagerne mod Spacey, men instruktøren James Cox og filmens producere har nu sat filmens premiere til 17. juli.

Efter Rapps beskyldninger blev Kevin Spacey fyret fra Netflix meget succesfulde serie »House of Cards« og Ridley Scotts film »All The Money In The World«, som Spacey var halvt færdig med. Spaceys rolle blev overtaget af Christopher Plummer, der modtog en oscarnominering.

Det tidligere medlem af Andy Warhols vennekreds Richard DuPont, der spiller en narkotikaforhandler i »Billionaire Boys Club«, sagde forleden til bladet Vogue, at det er på tide, at Spacey får lov at vende tilbage.

»Folk har en kort hukommelse, og Spacey er næsten uigenkendelig i skæg og briller,« sagde Richard Du Pont.

Det fremgår dog tydeligt af traileren, at den tidligere House of Cards-stjerne har en central rolle i filmen, og han er da også listet som nummer to på filmsitet IMDBs lange liste over medvirkende.



Ondt værre

Ifølge mange observatører gjorde Kevin Spacey ondt værre for sig selv, da han som svar på beskyldningen brugte lejligheden til, i en tweet, både at undskylde og at »komme ud af skabet« som homoseksuel. Det fik mange til at mene, at Kevin Spacey ikke forstod alvoren ved anklagen mod ham selv.

Kort efter beskyldningen fra Rapp stod også andre frem, heriblandt journalisten Heather Unruh, der hævdede, at Spacey havde begået overgreb på hendes søn. Andre, der anklagede Spacey, var den norske forfatter Ari Behn; filminstruktøren Tony Montana og skuespilleren Roberto Cavazos, samt otte mennesker, der havde arbejdet på »House of Cards«.

På det britiske -teater The Old Vic, hvor Spacey har været direktør i 11 år, har 20 mennesker stået frem og fortalt om overgreb fra Spacey. Tre af disse sager efterforskes i øjeblikket af Scotland Yard.

Udskyldig, indtil det modsatte er bevist

Men er det OK for en MeToo-anklaget skuespiller at optræde i film- og TV, så længe hans sag stadig efterforskes af politiet?

Zentropa-producent Peter Aalbæk Jensen, der selv har været MeToo-anklaget, siger, at man skal holde fast i retsprincippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

»Det gælder for såvel skuespillere som mekanikerlærlinge,« siger Peter Aalbæk Jensen.

Han peger samtidig på, at de to mest omtalte #MeToo-sager i Sverige er faldet fra hinanden. Det drejer sig om beskyldningerne mod Aftonbladets journalist Fredrik Virtanen og den daværende direktør for Stockholms Stadsteater Benny Fredriksson.

»Hvis selv Sverige stiller spørgsmålstegn ved MeToo-inkvisitionen, så må det være tegn på, at noget har peaket.«