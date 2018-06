Kendte krimiforfattere: Det skal vi læse i sommerferien

Sommerferie er for mange lig med læsetid, og også krimiforfatterne Anne Mette Hancock, Steffen Jacobsen og svenske Camilla Grebe sørger for at tage læsestof med sig på ferien.

Her giver de deres anbefalinger videre og fortæller, hvilke bøger de også selv skal have med i strandtasken.

Den danske krimiforfatter Anne Mette Hancock, der netop nu er aktuel med sin anden krimi, »Mercedes-snittet«, skal bruge sin sommer på at læse krimier og faglitteratur.

»Nathold« af Michael Connelly:

»Jeg er kæmpe Connelly-fan og har altid elsket hans krimikarakter, Harry Bosch. Nu har han så bragt en ny, yngre og kvindelig hovedperson i spil, nemlig Renée Ballard, som 'Nathold' er centreret om, og det glæder jeg mig til at se, hvad der kommer ud af det.«

»Savas vidner« af Sara Bouchet:

»Trods det franskklingende navn er Sara Bouchet dansk og debuterede med romanen 'Hjem' i 2016. Jeg glæder mig til at læse hendes nye bog, der beskrives som en psykologisk thriller. Folk, hvis smag jeg stoler på, har anbefalet den varmt.«

»Retsmedicin - Nordisk lærebog«:

»Det er langt fra første gang, den skal med mig på ferie, og det bliver heller ikke sidste. En forfatter holder jo aldrig helt fri. Den tredje bog i min krimiserie er på tegnebrættet, og jeg har brug for den her til at få styr på retsmedicinske teknikker og drabsmetoder.«

Forfatter Steffen Jacobsen, der selv er aktuel med debatbogen "Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen", har også sine sommeranbefalinger klar.

»Augustus« af John Williams:

»Til stranden vil jeg anbefale 'Augustus' af Johan Williams, der er en blændende fortalt og indlevet historie om den unge Augustus, der blev den mægtigste af de romerske kejsere. Det var ingen tilfældighed. Han havde de rette evner, de rette gener og den rette karakter til netop at blive en mægtig kejser, der forandrede den kendte verden. John Williams skrev også den anmelderroste bog 'Stoner'.«

»Tre mand i en båd« af Jerome K. Jerome:

»Min standardanbefaling er altid Jerome K. Jeromes 'Tre mand i en båd'. Uforglemmelige anekdoter, den særlige britiske humor og naturskildringer op langs Themsen, så man kan se det solplettede vand, de arkadiske bredder og høre den muntre, undertiden bidske passiar mellem K og hans venner Harris og George - for ikke at tale om hunden Montmorency. Verdens bedste bog.«

Tag den øverste fra bestsellerhylden:

»I krimigenren, hvorfor så ikke bare nuppe den seneste Dan Brown-bog i lufthavnen? Jeg medgiver, at hans karaktertegninger er tynde som Vita Wrap, men der er ikke mange, der matcher ham som plot-arkitekt, hvilket kan være rigeligt til en sommerferie. Det samme kan man sige om Wilbur Smith. Han skuffer sjældent.«

Svenske Camilla Grebe udgav sidste år krimien »Husdyret«. Bogen vandt prisen som årets bedste svenske krimi, og for nylig er den udkommet på dansk.

Hun har lyttet til sin redaktørs anbefalinger og skal både læse nyt og en gammel klassiker i sommerferien.

»The Talented Mr. Ripley« af Patricia Highsmith:

»Der er andre svenske forfattere, som har fortalt mig, at de synes, jeg skriver som Patricia Highsmith, men jeg har ikke læst hendes bøger. Så nu tænker jeg, at jeg skal læse nogle af dem for at se, om der er noget om det.«

»En nästan sann historia« af Mattias Edvardsson:

»Det var den bog, alle talte om på London Book Fair (forlagsmesse, red.) i år, og den er af en svensk forfatter. Jeg har ikke fået den læst endnu. Det er en roman.«

»Patrick Melrose Volume 1« af Edward St Aubyn:

»Det er en roman, som har stærke selvbiografiske indslag. Den handler om en engelsk overklasse mand og hans opvækst, og jeg forstår det, som om han er homoseksuel og er blevet udsat for mange overgreb af sin familie, da han var lille. Den skal jeg læse, fordi min redaktør siger, at det er det bedste, hun har læst. «

/ritzau/