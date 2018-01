Kendisdrømme? Nu kan du købe dig til en rolle i ny krimi

Du sidder med en bestseller og ser lidt uventet din kone eller din chef medvirke i den gruopvækkende historie.

Scenariet kan blive virkeligt allerede til oktober: Jesper Stein arbejder på endnu en krimi i serien om vicekommissær Axel Steens fortrædeligheder og har sat navnet på en af romanens personer til salg.

Læs også De Gyldne Laurbær går til ... ikke til en krimi

Enhver med risikovillig kapital kan med andre ord købe sig ind i forfatterens næste bog. Man går ind på hjemmesiden lauritz.com og byder så på muligheden - som i enhver anden auktion.

Indtægterne fra den lille gimmick går til et godt formål i form af Danmarks Indsamling anno 2018. Danmarks Indsamling er et årligt samarbejde mellem 12 humanitære organisationer og skal rejse midler til forskellige former for hjælp i nogle af verdens fattigste lande.

Auktionen over et navn i Jesper Steins næste værk er ikke lauritz.com’s eneste: Man kan også byde på eksempelvis en middag med Inger Støjberg, på et foredrag med Holger K. Nielsen og på en frokost i Christiansborgs restaurant med Mogens Lykketoft.

Ideen er ikke Jesper Steins egen. Både skotten Ian Rankin og flere andre af hans kolleger har gjort det samme.

Læs også »Min timing var dårlig, og kronikken blev opfattet som illoyal«

»Så da jeg fik en henvendelse fra Danmarks Indsamling, var jeg på med det samme,« siger Jesper Stein.

Den danske krimiforfatter er uddannet journalist og fik et brag af en debut med sin skønlitteratur i 2012: »Uro« høstede Det Danske Kriminalakademis debutantpris og blev fulgt op med »Bye bye Blackbird«, »Akrash« og »Aisha«.

Hvis man vil være med i den næste, skal man i øvrigt være hurtig på tastaturet - for han har allerede forfattet omkring 70 sider af værket. Jesper Stein kan af samme grund afsløre, det købte navn ikke bliver en decideret hovedperson.

»Men jeg kan godt love, det ikke bare ender som et navn i politirapporten. Personen vil spille en vis rolle,« siger han.

Og du vil ikke afsløre hvordan?

»Nej, jeg ved det faktisk ikke endnu. Men der er flere muligheder - og vedkommende kan blive enten helt eller skurk.«

Forfatteren forsikrer til gengæld, at det nye navn ikke vil få indflydelse på hans kreative proces. Hvad folk hedder i hans historier, er ham ret ligegyldigt.

»Navnene i min første roman blev faktisk hentet fra tilfældige gravsten på Assistens Kirkegård,« siger han.

Læs også Millionsælgende krimiforfatter: »Jeg går stille og roligt over i glemslen«

Auktionen på lauritz.com fortstter til 3. februar. Højeste bud ved redaktionens slutning var 4.400 kroner. Både selve købesummen og samtlige salærer vil gå ubeskåret til Danmarks Indsamlings formål.