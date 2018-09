Kedeligt nyt fra Ida Jessen: Snakke, snakke, snakke ...

Om den korte og kedelige titel på Ida Jessens nye roman, »Telefon«, kan man helt kort sige, at den meget godt antyder, hvad der venter én som læser.

Men for nu alligevel at sætte lidt flere ord på stjerneforfatterens nye udgivelse, så er »Telefon« en roman, der mest består af kortere eller længere »udskrifter« af mere eller mindre kedsommelige fiktive telefonsamtaler, idet hovedpersonen, Lisa, der engang var præst i (fiktive) Hvium, har fået et job som frivillig medhjælper ved en telefontjeneste for de ensomme, de forhutlede, de alkoholiserede, de marginaliserede og de selvmordstruede. Nogle gange tager de Fadervor sammen over telefonen, hende og klienterne. Fortiden fornægter sig ikke.

I romanens nutid er Lisas mand til konference i New York, og deres fælles datter er taget med ham, og det hele begynder med, at hun, altså Lisa, sidder derhjemme og læser og hører radio og ser ned på gaden, der er grå af regn (det når at regne rigtig meget i den lille bog). Her kommer nogle ord, der er typisk for den regnvåde roman, når den sprudler mindst. De står på den første side:

»Den fjerde dag midt på dagen ringede hun til lederen af den telefontjeneste hvor hun arbejdede som frivillig, og sagde at hun kunne tage eftermiddagsvagten. Det havde hele tiden været aftalt at hun skulle tage eftermiddagsvagten, og normalt ringede hun ikke for at sige at hun kunne, men fordi hun havde en aftale tidligere på ugen, gjorde hun det.«

Så omstændeligt og knagende kan det også siges. Det er ikke prosa, der rigtig giver én lyst til at læse videre, men knastør information uden poesi og drive, nærmest insisterende ikke-litterært, og hvis der er en pointe med dét, kan denne anmelder ikke få øje på den. I en sætning som denne her virker sproget direkte ubehjælpsomt:

»Da Lisa og Frederik fik Dafne, blev hun taget ved kejsersnit en junimorgen ...«

Det samme kan man sige om nedenstående besynderlige konstruktion, hvor tiden bliver sat til at vare, hmm:

»Den tid hvor Manne havde været hos dem efter Gustavs død, varede i et år og to og en halv måned, fra 2. november til 16. februar.«

"Sker det efterhånden ikke lidt for ofte i nutidig dansk litteratur, at tingene ikke virker sådan rigtig gennemskrevne, gennemtænkte, gennemførte?"

Nå, men bortset fra det, så er der, hvad trofaste Ida Jessen-læsere allerede vil have gættet, tale om en roman, der tager tråden op efter forfatterens andre Hvium-bøger, eller der er, mere præcist, tale om en selvstændig fortsættelse af de populære udgivelser, hvor den spinkle handling går ud på, at telefonsnakker-Lisa en aften får en opringning, der trækker tråde tilbage til dengang 15 år tidligere, da hendes søn blev dræbt af en flugtbilist. Sådan beskriver Lisa selv kvinden i den anden ende (bemærk den underligt overflødige sidste sætning):

»Mannes stemme som hun huskede den, var en ung piges stemme. Denne stemme var mørk og slidt.

En bidsk hund, tænkte Lisa. Denne kvinde talte ikke som den unge Manne gjorde.«

Samme Manne gjorde, i sine forskellige inkarnationer, en forskel i Lisas og hendes families liv, og hun gør stadig en forskel, forstår man, og midt i al snakkeriet handler det om skyld og savn og sorg og tilgivelse og brudte relationer, og den slags kan der jo sagtens komme fremragende litteratur ud af. Retfærdigvis skal det da også siges, at der faktisk er passager i »Telefon«, der fungerer. En af dem kommer hen imod slutningen, hvor verden ses med Mannes øjne:

»Det var sådan en travl morgen med biler og lys, og jeg kan huske det hele så klart, hvordan lyset kom kravlende ude fra havet, og den lugt der var af diesel og af morgen mens jeg gik over gaden på vej til busstoppestedet, og lugten af morgen var den stærkeste, og jeg fik den fornemmelse der ikke kom fra mig, men fra verden som om jeg stod midt i verdens brus.«

Det er sådan nogle steder, der gør, at man tænker, at »Telefon« kunne være blevet en OK lille roman, hvis der havde været kælet mere for detaljerne. Hvis romanen havde været et par gennemskrivninger ekstra igennem, kunne man måske samtidig være sluppet for de værste af de banaliteter, der med meget god vilje kan læses som forsøg på at skildre tilværelsens og menneskenes banalitet, men som uanset hensigten mest fremstår som, ja, banaliteter. Som her, hvor Lisa og hendes familie netop har siddet foran fjernsynet i stuen og set flygtninge strømme over grænsen ved Sønderjylland:

»Lisa tænkte, at lykke og sikkerhed er ingen ret, men et held.«

Helt ærligt ...

Telefon.

Forfatter: Ida Jessen. Sider: 168. Pris: 199,95. Forlag: Gyldendal