Katherine Diez: Kulturen er ikke samfundets fedtlag, den er rygraden

Musikfestivaler. Litteraturfestivaler. Talks. Paneldebatter. Kulturtilbud så langt øjet rækker. Særligt hen over sommeren er der rift om vores fritid, og det er bare at udnytte det, for dette bland-selv-slaraffenland er ikke en selvfølge. Udefra ser kunst- og kulturlivet måske nok ud til at klare sig storartet, når plakater og bannere fra Louisiana Museum of Modern Art og Det Kongelige Teater pryder samtlige busstoppesteder i København. Men sandheden er og vil altid være en anden, så længe vi lader ånd og dannelse balancere et sted imellem økonomisk incitament og livsens nødvendighed. Vores deltagelse i de mange kulturarrangementer er lig med guld i sidstnævnte vægtskål, når folketinget sliber kniven og skærer helt ind til benet med kravet om den årlige to procents besparelse; en besparelse, som er absurd, når man ser den i forvejen beskedne størrelse på statens kulturbudget. Under Anden Verdenskrig fremlagde den britiske finansminister et forslag om at skære i kunststøtten for at finansiere de militære styrker. Winston Churchills berømte svar var: »Men hvad er det så, vi kæmper for?«

Når der fra politisk hold uafladeligt køres rovdrift på kulturen i såkaldte nedgangstider, er det slet og ret en luns til flertalspopulismen. »Det er en billig måde at vise handlekraft på,« siger professor ved CBS, Uffe Østergaard, i en artikel med overskriften »Kulturen bløder over hele Europa« i Dagbladet Information fra 2010. Selvom kulturbudgetterne i de enkelte lande er på under én procent af bruttonationalproduktet, så kan politikerne altid høste billige point ved at skære i den afdeling, fordi den trods alt er synlig. Signalet, de sender til befolkningen, er en dræbende gift for demokratiet og det enkelte menneskes evne og ret til at tænke frit, selvstændigt og kritisk.

Kunsten har en fundamentalt meningsdannende funktion i et moderne samfund, men politikerne fører en politik, der siger, at kunst og kultur er toppen af kransekagen, et fedtlag, der kan skæres væk fra samfundets rygrad, når der ikke er råd. Hvis vi fortsætter med at lade os spise af med den symbolpolitik, graver vi vores egen eksistentielle grav, for realiteterne vil, at vi ikke har råd til at miste det fælles grund- og værdistof, vi som mennesker er skabt af. Og hvis vi kigger mod Frankrig, som er et af Europas eneste eksempler til efterfølgelse, kan vi se, at et robust kulturbudget i øvrigt sagtens kan gå hånd i hånd med et lands tiltrækningskraft og dets økonomiske udvikling. Det var en af dansk kunst- og kulturlivs filantroper, Knud W. Jensen, stifter af Louisiana-museet i Humlebæk, der i 1961 i et nummer af det socialdemokratiske tidsskrift, »Verdens gang«, først skrev om »fremtidens æra« og konstaterede, at kampen om fritiden var brudt ud. I dag har vi endnu mere fritid og endnu flere penge end i 1961, og der er endnu mere rift om begge dele. Lad os bruge vores tid og penge på det eneste, der faktisk gør os rigere.