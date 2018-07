Katherine Diez: Hellere en god løgn end en kedelig sandhed

»Jeg hader denne skik med kindkys, smil og kram, den slikken op ad ryggen, jeg synes, den er klam, omfavnelser, der nærmer sig vammel erotik, og skamros uden mening, det er en hæslig skik«.

Sådan siger Alceste i Molières satire- og komedieklassiker »Misantropen« fra 1666. En misantrop er en person, der elementært er skuffet over andre menneskers lemfældige omgang med pli og ærlighed i kærlighed og venskab, og vores gamle, historiske antihelt, Alceste, angriber konstant sin samtids tendens til falskhed, sladder, bagtale, selvhævdelse og rænkespil. Ironien vil dog, at han taber sit hjerte til Célimène, popularitetsdronningen over dem alle, eller, oversat til i dag: SoMe-dronningen; hende, alle vil have et stykke af, og hende, som elsker og dyrker, at de vil det.

Moralen i »Misantropen« er, at vi skal holde os fra det overdådige samfund, for det er løgnagtigt og bygger kun på intriger og falskhed. Dengang, under Ludvig »Solkongen« den 14.’s styre, var Alceste blot en grinagtig nar. Ludvig (som blev konge som fireårig) interesserede sig ikke for andet end kunst, ekstravagante fester og svulstige iscenesættelser, og i hans hof var der ikke plads til melankolske kritikere som Alceste, der ikke forstod, at den eneste mulighed for avancement i det adelige miljø var at få sig et godt ry som honnête homme (eller honnête femme). Dette afhang ene og alene af ens evne til at begå sig i en konstant socialt overfladisk konkurrence.

I dag er verden vendt på hovedet, og diskussionen har fået omvendt fortegn. D. 22. juni bringer Dagbladet Information i deres bogtillæg en kommentar med overskriften »Hudløst ærligt« af Peter Nielsen. Her anfægter han, at der de senere år har hersket et kriterie for, hvornår litteratur er godt; et kriterie, som ikke har så meget at gøre med de klassiske æstetiske kriterier for vurdering af litteratur. »Hudløst ærligt« er blevet et kvalitetsstempel i sig selv, og sådan har det måske især været, siden autofiktionen stjal det litterære rampelys – tænk bare på Karl Ove Knausgård-succesen.

Det autentiske er per definition bedre end det opdigtede, fordi vi lever i – på giddensk – et senmoderne, individualiseret samfund, hvor identifikation og artsfæller er noget, vi tørster efter. Men vi skal for himlens skyld passe på, at vi ikke bliver mere enfoldige og navlepillende, end vi i forvejen er. Litteraturen er ikke bare et spejl af vores egen lille virkelighed, nej, den er først og fremmest tusindevis af anderledes verdener, vi skal gå på opdagelse i. Vi skal elske de gode historier, der er blevet til i hovedet på historiens gale og geniale digtere og forfattere.

Vær Alceste anno 2018: Insister på at sætte kunsten før virkeligheden, læg din »jeg har så ondt i (under)livet«-damebladslitteratur fra dig og engager dig i Michaíl Bulgákovs vanvittige absurditetsroman »Mesteren og Margarita« fra 1967. Det vil gøre dig til et klogere menneske. Og mere interessant for os andre.

»Misantropen« er i øvrigt aktuel på Grønnegaards Teatret under iscenesættelse af Madeleine Røn Juul.