Katherine Diez: Folkemødet er et godt show for folket

Djøfstortion. Den store fætter-kusine-fest. »Kommunalarbejdere på druktur på civilbefolkningens regning«.

Kært barn har mange navne. I går, søndag, takkede Folkemødet på Bornholm af for i år, og jeg har, siden det blev skudt i gang i torsdags, siddet på stamcaféen i det indre København og nydt at have hele bemandingen for mig selv, fordi alle mine kolleger fra den pludrende klasse var valfartet mod øst. Åbenbart serverer de også en habil Aperol Spritz i Allinge, så meget har jeg kunnet forstå ved at følge SoMe-trop. Men ud over det er Folkemødet jo som bekendt de fire dage i uge 24, hvor vi fejrer og praktiserer den demokratiske samtale, og hvor mødet mellem politikere og menigmand foregår i øjenhøjde.

Sådan har det været siden 2011, hvor beskedne 10.000 mennesker for første gang drog til de 250 events, som 72 forskellige arrangører havde organiseret efter svensk forbillede; den årligt tilbagevendende politikfestival på Gotland, Almedalsveckan, som så dagens lys i 1968. Det var Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, og venstreveteranen Bertel Haarder, der fik den idé at etablere en tilsvarende begivenhed på Danmarks solskinsø. Nu skønnes det, at omtrent 200.000 mennesker deltager i Folkemødet.

Det er ikke drinksene, der er problemet – de så gode ud.

På trods af det imponerende engagement florerer hvert år det samme spørgsmål i debatten: Er det egentlig så folkeligt, eller er det bare endnu en gang misbrug af offentlige midler og ét stort ekskluderende gruppeknald i Ekkodalens ekkokammer mellem Christiansborg, lobbyister og kultureliten plus alt det løse? Kunne vi på den anden side spørge hinanden, om det overhovedet er realistisk at forestille sig et sammenrend fra politiske partier og mediebranchen på den dejligste ferieø uden en fest og en lille lokumsaftale her og der? Er det anderledes fra det, der foregår herhjemme til hverdag? Og burde der i så fald ikke være plads til både folk og fæ på det område, der strækker sig over ca. en kilometer fra Allinge Havns sydlige ende til Danchells anlæg i nord?

Fra Folkemødets egen hjemmeside fremgår det, at 1.027 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier deltog i 2017. Under de fire debatdage var 158 medier til stede, 76 % af Folkemødets arrangører oplevede, at de fik udbygget deres samarbejdsrelationer, og næsten halvdelen fik indflydelse på regulering af deres fagområde. 82 % af dem, der deltog i privat regi, oplevede, at de fik brugbar viden og svar på politiske spørgsmål.

Ud fra de tal ser det årlige Folkemøde jo ud til at være en rygradsbegivenhed for vores demokratiske samfund. Opinions- og eventredaktør Palle Weiss skrev i sidste uge i Jyllands-Posten, at skellet mellem politikerne og folket i vores nuværende meningsmålingsdemokrati er større end nogensinde, og at Folkemødet derfor stadig er et godt initiativ. Det er jeg enig med ham i: Et godt initiativ for politikerne. En godt show for folket. Jeg er ked af, at jeg i år ikke var med som førstehåndsvidne til den amoralske kollision. Det er ikke drinksene, der er problemet – de så gode ud.