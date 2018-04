Kasper Holten udnævnt som ny chef for Det Kongelige Teater

Det bliver den 45-årige Kasper Bech Holten, der fremover skal styre taktstokken for en af dansk kulturlivs tungeste institutioner.

Det er netop blevet offentliggjort på et pressemøde på Det Kongelige Teater.

»Vi er rigtigt glade for, at Det Kongelige Teater får en meget stærk, faglig profil og en stærk personlighed som ny leder. Han skal sætte teatrets betydning og relevans ind i en meget anden virkelighed end den, der var gældende, da han selv var en af de tre kunstneriske chefer på teatret i nullerne,« siger Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.

Kasper Holten selv siger, at han ikke kunne forestille sig en bedre stilling.

»Jeg elsker Det Kongelige Teater, og jeg har elsket det, teatret står for, og beskæftiget mig med alle dets kunstarter på forskellig vis, i størstedelen af mit liv. Jeg kan ikke forestille mig noget mere spændende eller vigtigt job end at få lov til at stå i spidsen for denne fantastiske institution og dens mange vidunderlige medarbejdere,« siger den nyudnævnte teaterchef.

BLÅ BOG: Kasper Holten skal lede Det Kongelige Teater En af dansk kulturlivs tungeste institutioner skal fremover dirigeres af Kasper Bech Holten. Navn: Kasper Bech Holten Alder: 45 år Fødested: København Søn af: cand.polit. Henning Holten og cand.polit. Bodil Nyboe Andersen. Uddannelse: Studier i litteraturvidenskab og teatervidenskab ved Aarhus Universitet. Nationalitet: Dansk Karriere: Har en lang karriere som instruktør på scener i ind- og udland - både inden for opera og andre typer af teatre. Senest har han været chef for Royal Opera house i Covent Garden i London. Civilstand: Samlevende med Signe Fabricius Bopæl: København Kilder: Kraks Blå Bog

Kasper Holten har senest været chef for et af verdens mest anerkendte operahuse, Royal Opera House i Covent Garden i London.

Inden da har Holten gennem mere end ti år været chef for Det Kongelige Teaters egen opera, og han har en lang karriere som instruktør på scener i ind- og udland - både inden for opera og andre typer af teater.

Udnævnelsen af den 45-årige tidligere operachef sker, efter Morten Hesseldahl har valgt at forlade teatret allerede med udgangen af denne sæson efter relativt kort tid på posten for i stedet at blive ny direktør for forlaget Gyldendal.

Kasper Bech Holten tiltræder 1. september. Indtil da vil Henrik Sten Petersen fungere som konstitueret teaterchef.

