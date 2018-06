Kanye West-godter og jazz-punk: Her er fem nye sange til din weekend

Velkommen til denne uges Playlisten, der byder på ny musik til din weekend. I bunden finder du en samlet playliste med sangene – klar til at streame på Spotify.

Pardans – »(Hookers With) Hidden Depths«

Der sker rigtigt meget på »(Hookers With) Hidden Depths« fra danske Pardans. Selv betegner bandet sig som en jazz-punkgruppe. Det lyder mere underligt, end det i virkeligheden er. Godt nok er det en særegen krydsning af to musikalske stilarter, om end jazz- og punkverdenen faktisk deler visse træk i deres vildskab, men det fungerer ganske godt på Pardans' nye single, der varmer godt op under bandets kommende album »Spit and Image«, der udkommer den 5. oktober.

Turbolens – »Helt, Mig, Selv«

Siden Bo Rune Madsen forlod det succesfulde band Mew, har musikken fået en anden lyd fra den sublime guitarist. I sit band Turbolens, der, ud over Bo Rune Madsen selv, består af børn, er han trådt frem som forsanger. At det fungerer ganske fint, beviste han blandt andet på sangen »Rastløse bevægelser« fra 2017. Nu har Turbolens sendt en ny sommerfrisk single ud. »Helt, Mig, Selv« er en sød lille sang om at være »helt sig selv«. Berlingske besøgte sidste år Bo Rune Madsen til en snak om Turbolens og bruddet med Mew. Det kan du læse lige her.

Under vores besøg spillede Bo Rune Madsen også en anden version af »Rastløse bevægelser« for os. Se det lige her:

Marissa Nadler – »For My Crimes«

I 2012 udsendte amerikanske Marissa Nadler det mageløse album »The Sister«, der blandt andet indeholdt nummeret »The Wrecking Ball Company«. Klart stod det, at den nu 37-årige sangerinde både har stemme og fortælling. Derfor er det en dejlig nyhed, at hun den 28. september er tilbage med albummet »For My Crimes«. Så længe behøver vi dog ikke vente på en forsmag. Allerede nu kan titelnummeret høres, og det er, i modsætning til »Helt, Mig, Selv« fra Turbolens, et dystert nummer til de lyse sommeraftener.

Teyana Taylor – »Rose in Harlem«

Kanye West har haft travlt på det sidste. Han har udsendt en stribe af album, både under eget navn, i samarbejde med andre og som producer. Et af dem er albummet »K.T.S.E.« fra amerikanske Teyana Taylor. Nummeret »Rose in Harlem« er et rigtigt godt bud på et lækkert nummer at have i ørerne på cykelturen til arbejde – og hjem igen. Det er tydeligt, at det (også) er Kanye Wests værk. Vi får nemlig et klassisk Kanye-sample med »Because I Love You, Girl« fra The Stylistics på nummeret. Det bliver spændende at følge Teyana Taylors videre færd herfra.

Georgia Anne Muldrow – »Overload«

Hun bliver ofte beskrevet som undervurderet. Ikke mindst fordi den amerikanske Georgia Anne Muldrow er hamrende talentfuld. Derfor er det dejligt, at vi kan anbefale at give hendes nye nummer »Overload« et lyt. Det er et enormt velproduceret stykke musik, der, uden at være specielt »overgearet«, flyder lækkert i ørerne. Man føler sig virkelig tryg med Georgia Anne Muldrow i ørerne. Ikke fordi det er kedeligt, men fordi det er behageligt.

Lyt til alle sangene her på Berlingskes playliste på Spotify: