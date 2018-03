»Kærlighed har uendelig mange udtryk«

Kan du beskrive dig selv med tre ord?

»Ordentlig, positiv, hjælpsom.«

Hvornår indtraf dit livs mest afgørende øjeblik?

»Mens man er midt i livet, består det af en perlerække af afgørende øjeblikke, der på hver sin måde er med til at forme én som menneske. Har man nået en vis alder og kigger tilbage, vil der være forskellige kandidater til sådan et »moment«. Jeg blev mor som 20-årig, hvilket var helt usædvanligt der, hvor jeg voksede op. Jeg havde taget min første del på universitetet, men jeg havde jo nærmest en teenagesøn, før dem, jeg kendte, blev forældre. For mig var det den største gave at blive mor. Det har formet mit liv på alle planer og flyttet fokus fra mig selv til noget meget større. Det er gennem relationer til mennesker, at vi skabes.«

Tror du på Gud?

»Der er mange måder, man kan tro på – og tro på Gud på – hvis man bor i en nordisk kontekst. Jeg er i udpræget grad kulturkristen, rundet af vores protestantiske kultur. Det er ikke, fordi jeg overrender kirken, men kristne værdier som næstekærlighed er bærende for mit livs- og menneskesyn.«

Er du bange for døden?

»Ja. Virkelig meget. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige nej, men jeg elsker livet og de mennesker, der er omkring mig, for højt. Der er nok ikke så mange, der ved, at jeg har forsket i kirkegårdskultur i rigtig mange år og på den måde arbejdet meget med døden, men det at arbejde teoretisk med det har nu ikke betydet en større personlig accept.«

Hvad er det største problem i verden lige nu?

»Mon ikke vi alle er enige om, at der er store globale problemer lige nu? Fra klima til social ulighed – og en politisk og religiøs ustabil situation. Af dette afledes forskellige måder at agere på, der er dybt problematiske. Vi lever i en på mange måder egoistisk og polariseret tid, og det gør mig bekymret. Der er meget, der skal nytænkes – der skal gives plads til nye dagsordener. Her ser jeg både design og kultur som noget, der kan problemløse og skabe værdi som andet og mere end kroner og ører. Vi bør prioritere vores kultur højere som en dyb sammenhængskraft, der binder et polariseret samfund sammen. Og museer kan spille en helt oplagt rolle her, for de er vores fælles hukommelse.«

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?

»Jeg er magister i litteraturvidenskab, så jeg har læst en god del fremragende verdens- litteratur. Heldig, ikke sandt? Og hvordan kan man sætte Proust over Thomas Mann over Hamsun over ...? Så jeg vil pege på to ledelsesbøger, der har inspireret mig meget i mit lederskab: »Rettidig omsorg« af Jens Moberg og »The element« af Ken Robinson, begge fra 2009. Dem kan man lære meget af, for eksempel at være et ordentligt menneske og at følge sine passioner professionelt.«

Hvad er væsentligst, retfærdighed eller barmhjertighed?

»Jeg er meget retfærdighedsdrevet i bund og grund, men retfærdighed kan også blive sådan lidt »millimeterretfærdighedsagtigt«, og det er ikke charmerende, så jeg siger barmhjertighed, for det er vigtigt at kunne tilgive, så man kan forlige sig med livet og komme videre.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Jeg kan ikke tåle at se mennesker blive behandlet dårligt. Respekt for det menneskelige og for vores vidunderlige forskellighed er en af de vigtigste værdier for mig. Derfor.«

Hvad er din største succes i livet?

»Succes er relativt. For mig er det at lykkes med noget. Det kan være stort, og det kan være småt. Jeg er så privilegeret, at jeg stort set hele vejen igennem ser mit liv som en succes. Fordi jeg er glad for det, fordi jeg har truffet nogle valg, som jeg har fulgt konsekvent, og fordi jeg ikke er typen, der dvæler ved fortiden og tænker: hvad nu hvis ... Jeg har noget meget livsdueligt i mit væsen, jeg er som en korkprop, der kan presses ned, men hurtigt kommer op til overfladen igen, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for.«

Hvordan føles kærlighed?

»Stort, varmt og uendeligt godt, men jo desværre også med en mørk side. Angsten for at miste. Det kan ikke skilles ad. Kærlighed har uendelig mange udtryk – fra det passionerede, der retter sig mod min elskede, til den dybe kærlighed til mine børnebørn. Og selvfølgelig den livslange kærlighed til min søn, der har været mit livskompas, siden jeg var 20.«