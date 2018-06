Kære student – drop fornuften

Min nye kjole var både for kort og for stram, og jeg rødmer klædeligt på alle fotografier, men i tankerne var jeg et helt andet sted.

Det var i 1995, jeg blev student med et lunkent 8-tal i historie. Den overbærende lærer sagde, at jeg var imponerende god til at argumentere for det helt forkerte. Så var der hue og roser og ros og køretur i en gammel kreaturvogn, hvor man knap kunne se ud gennem brædderne.

Det gjorde nu ikke så meget, for jeg sad mest og tænkte på Lars med slangeskindsstøvlerne, og hvordan jeg hurtigst muligt kunne undslippe mine klassekammerater og møde ham på Floss. Lars fik mig til at glemme at nyde de chokoladedyppede jordbær og de smilende forældre, fordi han var så cool og billedkunstneragtig, og det var en skam. Så lad dette være mit budskab til jer, der drøner gennem byen nu:

I får kun denne ene dag – nyd den. Aldrig igen vil man lade jer køre gennem gaderne til folkets hyldest, mens I svinger med en flad flaskeøl og en mentolcigaret. Denne dag er jeres, den er en ubetinget hyldest af ungdom og medvind, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor snittet ligger og hvilke fremtidsdrømme, I har. De praktiske tanker tænker vi i morgen. Det manglede også bare.

Hele vejen gennem jeres skolegang er I blevet målt og vejet med nationale læsetest og læreplaner, og da I endelig fik et fristed gennem Facebook og Instagram, blev også det indtaget af voksengenerationen og firmaerne med sponsorerede opslag.

Når I bliver konfirmerede, taler vi om, at ansvarets åg nu ligger på jeres skuldre, at I træder ind i de voksnes rækker. Når I fylder 18, er det med alvor og stemmeret og et stift blik mod fremtiden. Det eneste, vi ikke har befamlet med vores voksen-fornuft, er Studenterkørslen. Den giver ingen mening, den er bare et ritual. Et ritual, der dufter af Danmark og fremtid og af de tidlige morgener, hvor man kan høre kammeraternes latter blande sig med fuglesang.

Jeres generation er født så ansvarlige, I er vant til at blive kigget på og vurderet. Længe inden I har holdt et andet menneske, har I hørt om hævnporno og teenagegraviditet.

Nu står I der, strunke og halvvoksne, med hver jeres 12-tal i personlig udvikling og skal indtage jeres egen position.

Jeg kan ikke sige, at jeg misunder jer, for de fleste har usikkerhed og forvirring syet ind i kjolesømmen. Men det positive er, at I ved, at I nu skal bidrage. Ikke ved at være fornuftige og få karakterer. Men ved at skabe jeres eget fundament og blive de mennesker, I har brug for at være. Blive en karakter i stedet for at modtage en. Men alt det kommer hen ad vejen. Lad først festen være en fest. Lad natten blive til morgen. Giv slip. »Enkel er din skæbnes smukke lov: Hvert atom forlanger, du skal leve«, som PH ville have sagt.

Så hvis der sidder en Lars derude, så lad ham sidde lidt endnu. Er han den rigtige, kan han sagtens vente. Hvis ikke er der nok en anden, der samler ham op. Nu skal du bare nyde din fest. Lev dit umulige liv med omhu. Ryk videre. Tillykke.