Efter et langt og broget liv i og uden for politik, med både op- og nedture, synes 75-årige Jytte Hilden at befinde sig endda ualmindelig godt i det livsafsnit, der hedder ældre. Hun glæder sig over den udvikling, der er sket i hendes levetid – ikke mindst når det gælder ligestilling – og ser med tilsvarende stor fortrøstning på fremtiden.