Johnny Reimar: »Det eneste, man håber på i min alder, er, at helbredet holder«

2018 er begivenhedsrigt for Johnny Reimar.

Den kendte entertainer, musiker, sanger og producer kan fejre diamantjubilæum efter 60 år i musikbranchen, og den 12. juni fylder han 75 år.

Her ser den folkekære fødselar tilbage på sine 75 år på kloden årti for årti privat og professionelt.

5 år i 1948:

- Som femårig gik jeg i Langelandsgades børnehave i Odense - i øvrigt sammen med Rock Nalle. Vi var kammerater, og vores forældre kendte også hinanden.

- Som små sad vi og skrålede sammen til "Se den lille kattekilling", så det var egentlig vores begges sangdebut. Vi har haft kontakt gennem årene, og jeg har faktisk også hevet ham i studiet nogle gange for at lave grammofonplader.

15 år i 1958:

- Der er ingen tvivl om, at 1958 har betydet alt for mig karrieremæssigt. Der startede min levevej - det var året, hvor det hele lykkedes.

- Jeg fik mit professionelle gennembrud, da jeg vandt en amatørkonkurrence i Fyns Tivoli. Fra jeg sad i stuen og klimprede på guitaren og læste til realeksamen, begyndte jeg at optræde. Jeg var kun 15 år, da det gik løs, og siden har jeg stort set ikke prøvet andet end at leve af min hobby.

25 år i 1968:

- Det var året, hvor jeg blev far for første gang. Min datter, Lotte, kom til verden. I 1970 blev Lars født, så kom Mikkel til i 1972, og så fik vi en dejlig, lille efternøler, Mads, i 1981.

- 1968 var også et godt år for mig som producent og som kunstner. Danmarks Radio lavede programmet "Dansktoppen". Det var et boom for branchen og kom til at betyde alt for dansk populærmusik.

- Jeg var så heldig selv at ligge nummer et i en af de første udsendelser, men så blev jeg vippet af pinden af en sparekasseassistent fra Aarhus, der hed Birthe Kjær. Jeg havde endda selv fundet hende og lavet en plade med hende som talentspejder, så det gjorde ikke så forfærdeligt meget.

35 år i 1978:

- Det var en meget sjov og spændende tid. Tidligere arbejdede jeg for et stort internationalt pladeselskab, men i 1978 havde jeg mit eget pladeselskab, Starbox, hvor blandt andet Smølferne kom ind i billedet.

- Smølferne var et tilfælde. Jeg var på musikmesse, hvor de tilbød alle mulige rettigheder, og der kunne man også få rettighederne til de små figurer. Jeg regnede på, at det ville være utroligt billigt at lave selv, og alene af den grund slog jeg til. Jeg kunne ikke vide, at det blev en af mine største succeser nogensinde. Den første plade solgte over 100.000 eksemplarer på kort tid. Sideløbende kørte jeg partypladerne, som også var en gigantisk succes. De har solgt over en million.

- På det tidspunkt boede vi i Holte og havde en kæmpe naturgrund til vores hus. Vi havde både får og heste, så jeg var nærmest landmand.

45 år i 1988:

- Lige der havde jeg startet tv-produktionsselskabet TV1 Productions. Vi begyndte at lave julekalendere til TV2, og jeg var med til at lave "Skibet i Skilteskoven" med Linie 3, Otto Brandenburg og Axel Strøbye.

- Senere lavede vi "Trolderik", som er min egen opfindelse. Ham har jeg selv kreeret, skrevet tekster til og produceret alle udsendelserne, der er blevet lavet. Jeg har altid været lidt af en barnlig sjæl og har altid godt kunnet lide den verden.

55 år i 1998:

- Vi havde endnu en gang fart på med The Cliffters. Vi var begyndt at spille igen efter en lang pause. Vi spillede faktisk 150 koncerter om året på det tidspunkt, så der var virkelig gang i den.

- Da vi startede i 1960, var vi vel Danmarks første boyband eller rockorkester, men det var ikke talent det hele. Vi fik gennembruddet i en tid, hvor der ikke var ret meget andet at konkurrere med. Folk var lidt nøjsomme, så vi blev møgpopulære med den smule, vi kunne. I dag skal der meget mere til, men vi har en turné dette efterår, så vi er still going strong.

65 år i 2008:

- Det, der prægede min karriere der, var "Fællessang". Det blev sendt på tv i over 12 år, og omkring 2008 fyldte det rigtig meget.

- Vi boede i vores andet hjem i Ålsgårde. Jeg var meget involveret i områdets lokale aktiviteter og havde det rigtig godt med lokalbefolkningen og hyggede mig meget med det, så det var med blødende hjerte, vi senere flyttede til Hellerup for at komme tættere på vores børn.

75 år i 2018:

- Jeg har opnået alt det, jeg skulle og ville. Jeg har ikke nogen visioner om noget, jeg skal nå. Lige siden jeg var helt lille, har jeg villet optræde, og siden 1958 har det været min levevej og min hobby, så det kunne ikke være bedre. Det eneste, man håber på i min alder, er, at helbredet holder.

- Hvis det ikke gør, eller at publikum af en eller anden grund har fået nok, så stopper det af sig selv, men indtil videre er det min måde at holde mig i form på. Jeg kan godt se og mærke, at hylstret ikke er 20 år mere, men det føler jeg mig indeni - jeg føler jo ikke, at der er gået alle de år. Jeg har stadig samme indstilling, mentalitet og go.

- I mellemtiden er jeg jo blevet oldefar, og at se Reimar-klanen vokse er så stort, som det overhovedet kan være. Vi har alle sammen taget Reimar som efternavn, så vi har startet en helt ny slægt op.

