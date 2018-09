John Steinbeck blev verdenskendt for sin indføling og sociale indignation – men han var muligvis sadist

Manden blev verdenskendt for sin indføling og sociale indignation – men han har muligvis været lidt af et svin i privaten.

Et hidtil ukendt manuskript med erindringer om forfatteren og ægtemanden John Steinbeck beskriver ham som aldeles usympatisk med pil nedad.

Papirerne med titlen »My Life with John Steinbeck« er skrevet af Gwyn Conger Steinbeck i samarbejde med journalisten Douglas Brown og dukkede op i Storbritannien forleden.

Gwyn Conger Steinbeck var gift med den amerikanske succesforfatter fra 1943 til skilsmissen i 1948 og blev mor til begge hans sønner.

Kun få linjer af hendes bog er lækket til den britiske presse og giver ikke nødvendigvis det fulde billede af hverken bogen eller manden selv. Men altså:

»Han levede flere liv som så mange forfattere,« hedder det i hendes erindringer. »Og han blev forkælet og følte sig som kongen i hvert eneste af dem.«

Steinbecks ekskone kalder ham »en sadistisk mand« og følte sig som hans slave »fra han vågnede, til han gik i seng«. Hun måtte faktisk finde sig i for meget allerede på sin bryllupsnat:

Et damemenneske ved navn »Lady M« ringede angiveligt til ham lige midt på lagenet og talte ellers med brudgommen i en times tid.

Og værre endnu: Da søn nummer to kom til verden lidt for tidligt i juni 1946, ønskede han den lille død – for »han tager for meget tid«.

Uden varme

Ekskonen beskriver sin mand som permanent på jagt efter tid til sin skrivning og stort set uden varme eller menneskelige hensyn i almindelighed.

Forfatteren selv var heller ikke specielt vild med sin ekskone efter skilsmissen og formede efter eget udsagn skurken Cathy Ames i »Øst for paradis« over hende.

John Steinbeck ligger nummer fire på listen over USAs mest læste forfattere og har endnu i dag en stor fanskare over hele verden.

Danskere i alle aldre har især været glade for »Mus og mænd« fra 1937, »Vredens druer« fra 1939, »Perlen« fra 1947 og den gigantiske »Øst for paradis« fra 1952.

Mistede en sjæleven

Igen: Man skal ikke nødvendigvis tage alle Gwyn Conger Steinbecks ord for pålydende. Kvinden har trods alt følt sig svigtet – og eksmanden selv kan ikke svare igen.

Steinbeck har heller ikke haft det for nemt i sit ægteskab. Han havde i mange år havbiologen Ed Ricketts som sjælemage og inspirationskilde. Forfatteren var med ham på mange fiskerture ud for den californiske kyst og portrætterede ham indirekte i en lang række af sine bøger.

Men de to mænd gled fra hinanden efter Steinbecks første skilsmisse og flytning fra egnen i 1941 – hvilket muligvis har været en årsag til forfatterens lidt fattigere og efter manges mening ringere produktion i de sidste årtier frem til hans død i 1968.

Store følelser på det store lærred Stort set alle John Steinbecks værker er filmatiseret – ofte med stort held: »Mus og mænd« filmatiseres i 1939 af Lewis Milestone med Burgess Meredith i den mandlige hovedrolle og med skelsættende musik af Aaron Copland. »Vredens druer« om 1930ernes depression kommer i 1940 med John Ford i instruktørstolen og Henry Fonda i den mandlige hovedrolle. »Øst for paradis« med Elia Kazan som instruktør samt James Dean og Julie Harris i hovedrollerne bliver en kæmpe succes på det store lærred i 1955. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ekskonen kom hurtigt i pengenød, og lige inden sin død i 1975 fortalte hun sine erindringer til Douglas Brown.

Den britiske journalist havde manuskriptet hos sig og gav det videre til sin bror midt i 1990erne. Papirerne blev så fundet for nylig af naboen Bruce Lawton og er nu under udgivelse.