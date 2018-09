Jødernes redning mindes med arrangementer på stribe. Få overblikket her

Lys i mørket – 75-året for redningen af de danske jøder

I Mindelunden i Ryvangen i Hellerup markeres 75-året for redningen af de danske jøder i oktober 1943. Der vil brænde levende lys i Mindelunden. Der er offentlig adgang.

Sted: Mindelunden, Ryvangen – Mindelunden for Danmarks Frihedskamp, Tuborgvej 33, Hellerup

Tid: Søndag den 30. september kl. 17-21

Arrangør: Kammeraternes Hjælpefond i samarbejde med Mindelunden. Læs mere på www.khfond.dk.

Stjerne Radio

Stjerne Radio på Vesterbro i København var under besættelsen samlingssted for den borgerlige modstandsgruppe Holger Danske. Nu er forretningen i Istedgade genetableret med den oprindelige facade og vinduer, så man kan se ind i forretningen, hvor der vises temaer fra Anden Verdenskrig. I år markeres redningen af jøderne, som en række af Holger Danske-modstandsfolkene blev involveret i.

Sted: Istedgade 31, København V

Tid: Fredag den 12. oktober kl. 18

Arrangør: Foreningen Stjerne Radio v/ Joakim Zacho Weylandt og Peter Birkelund.

Køge-redningen mindes med ny skulptur

Normalt tænkes der på Nordsjælland, når talen falder på redningen i oktober 1943, men også fra Dragør på Amagers spids og havne syd for København blev mange jøder hjulpet med at flygte. En af de mest omfattende aktioner var fra Køge, hvorfra adskillige hundreder blev reddet. For at markere det arrangeres søndag 7. oktober en mindehøjtidelighed, hvor ambassadører fra Israel og Sverige vil være til stede. En skulptur af granit med titlen »Varme hænder« bliver afsløret ved Køge Havn.

Sted: Køge Havn, Vestre Havnevej (ved Åbassinet), Køge

Tid: Søndag 7. oktober kl. 14-16

Arrangør: Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

De overlevendes børn

Jødisk Informationscenter og Dansk Jødisk Museum byder velkommen til oplæg og dialog ved gestaltterapeut Judith Beermann Zeligson og viser dokumentarfilmen »De overlevendes børn« om hendes arbejde. Judith Beermann Zeligson fortæller om, hvilken påvirkning forældrenes erfaringer af forfølgelse kan have på børn og børnebørn.

Sted: Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, København K

Arrangør: Dansk Jødisk Museum og Jødisk Informationscenter

Tid: Onsdag den 3. oktober kl. 19-21.15. Der er fri entré, men tilmelding pr. mail påkræves. Skriv til hello@joediskinfo.dk.

Oktober 43 – og jødisk tilværelse i Danmark før og efter

Gennem samtaler, vidneberetninger og debatoplæg sættes der fokus på de dramatiske begivenheder i oktober 43 og på jødiske vilkår i Danmark i tiden før og efter Anden Verdenskrig. Medvirkende er bl.a. overborgmester Frank Jensen (S), musiker Henrik Goldschmidt og hans far, Ernst Goldschmidt, der flygtede fra Danmark i oktober 1943. Blandt talerne er formanden for det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen.

Sted: Københavns Rådhus

Tid: Søndag den 30. september kl. 13-17

Arrangør: Humanity in Action og Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Arrangementet omfatter musik, bøger og rådhuspandekager. Det er gratis, men der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig på humanity-in-action.nemtilmeld.dk/1/.

International konference om advarsler og parathed til at beskytte

Konferencen omfatter både danske og udenlandske forskere samt vidner og handler hovedsageligt om tiden før nazisternes folkemord med linjer til nutidige forhold. Medvirkende er bl.a. Bent Melchior, Cecilie Stokholm Banke, Adam Holm, Bent Blüdnikow, den tyske forsker Ulrich Herbert og Salle Fischermann, der var fange i kz-lejren Theresienstadt.

Sted: Sinatur, Frederiksdalsvej 360, Kongens Lyngby

Tid: 26.-28. september kl. 16.30-22

Arrangør: Aldrigmere.dk – Humanity in Action. Tilmelding på pre-genocide@humanityinaction.org.

Musikken i Theresienstadt

Et musisk projekt om holocaust og musikken i kz-lejren Theresienstadt i anledning af 75-året for begivenhederne i oktober 1943. Godt 490 danske jøder kom til Theresienstadt. De danske jøder fik bedre forhold end andre landes jøder i kz-lejren og undgik deportation til udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Der var et rigt musikliv i lejren, og arrangementet i Aarhus afspejler flere aspekter af denne aktivitet.

Til arrangementet deltager overlevende fra lejren i skikkelse af Salle Fischermann og Susanne Sandfort, datter af Paul Aron Sandfort, der var med i Theresienstadts orkester. Musik og sang fremføres af unge universitets- og musikkonservatoriestuderende.

Sted: Arrangementet finder sted den i Musikhuset Aarhus,Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C

og livestreames samtidig på nettet: Aldrigmere.dk

Tid: Onsdag den 3. oktober kl. 12-14

Arrangør: Musikhuset Aarhus/AldrigMere.dk samt dirigent Saul Zaks. Skriv til kontakt@aldrigmere.dk for tilmelding – angiv antal personer.

Oktober 1943 – mindehøjtidelighed i synagogen

I synagogen i Krystalgade i København, der genåbner til denne lejlighed efter en større renovering, finder en mindehøjtidelighed sted med musik, sang og taler. Til stede vil være statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Højtideligheden er udsolgt.

Sted: Synagogen, Krystalgade 12, København K

Tid: Torsdag den 11. oktober

Arrangør: Det Jødiske Samfund.

Redningen af torarullerne

Under nazisternes jødeforfølgelser tog Københavns daværende socialborgmester, Sigvard Munk, initiativ til en evakuering af Det Mosaiske Troessamfunds toraruller. Af frygt for at tyskerne skulle nedbrænde synagogen, blev torarullerne i al hemmelighed først kørt med en ambulance fra synagogen til Socialministeriet og et par dage senere gemt i Vor Frue Kirke og derpå overført til krypten i Trinitatis Kirke, hvor de blev opbevaret, indtil de blev tilbageleveret ved krigens afslutning.

Markeringen starter kl. 19.30 i Synagogen i Krystalgade: Overrabbiner Jair Melchior fortæller om toraens betydning i jødedommen og viser torarullerne i synagogen frem. Forfatter Erik Henriques Bing fortæller om den dramatiske redning af rullerne. 20.30 i Trinitatis Kirke er der koncert med Trinitatis Kantori og sognepræst Erik Høegh-Andersen fortæller om Trinitatis Kirke evakuering af torarullerne.

Sted: Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, København K

Tid: Onsdag den 3. oktober kl. 19.30-21.30.

Gilleleje Kirke – tilfangetagelse af jøder på loftet

Tilfangetagelsen af en stor gruppe jøder på Gilleleje Kirkes loft er blandt besættelsestidens mest dramatiske og tragiske begivenheder. Gilleleje var en af de mest benyttede afskibningssteder, og mange kom af sted fra havnen, men beslutningen om at huse jøder på kirkeloftet viste sig at være fatal, da gemmestedet blev afsløret. Det markeres med flere arrangementer i anledning af 75-året.

Sted: Gilleleje Kirke, Gilleleje Hovedgade 43, 3250 Gilleleje

Tid: Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 foredrag ved historikeren Therkel Stræde

Tid: Lørdag den 6. oktober midnatsgudstjeneste om oktober 1943 med Per Stig Møller

Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 10 vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mindes begivenheden ved Stævnet og derpå gå til kirken.

Miraklet i Nordsjælland

Ca. 700 jøder blev reddet i oktoberdagene fra området omkring Snekkersten og Skotterup i Nordsjælland. Et lokalt initiativ står bag et større arrangement i dagene fra 2. oktober. Det omfatter en konference med både danske og udenlandske forskere på kursusstedet Konventum 2. oktober. Deltagelse koster 575 kr., og tilmelding sker på konventum.nemtilmeld.dk/158 eller ved at gå ind på arrangørernes hjemmeside, Undtagelsen.dk

Fra 3. oktober er der en udstilling på Snekkersten Havn om redningen, en vandring i området og 5. oktober en dramatiseret opførelse af hændelserne med titlen »Redningen«.

Sted: Snekkersten Havn og byvandring og konference på Konventum, Gl. Hellebækvej 71, Helsingør

Tid: 2.-7. oktober

Arrangør: Undtagelsen.dk ved bl.a. Peter Kruse Thomsen og Jørn Duus.

Københavns Hovedbibliotek: Herbert Pundik om flugten

Journalist, forfatter og tidligere Politiken-chefredaktør Herbert Pundik fortæller sin personlige beretning om flugten til Sverige i oktober 1943. Der er fri adgang.

Sted: Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, København

Tid: 1. oktober kl. 17-18.15.