Joakim Ingversen og Sofie Linde: Vi er blevet virkelig kedelige

Det er seks måneder siden, at Sofie Linde og Joakim Ingversen blev forældre for første gang, og deres lille datter har taget parret med storm.

Lille Trines ankomst har omvæltet det celebre pars liv, og det ser helt anderledes ud end før.

Det fortalte den 28-årige X Factor-værtinde og den 31-årige Ramasjang-vært på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla i Operaen på Holmen i København torsdag aften.

»Når man får noget, som man ubetinget elsker højere end alt andet, så er der alt på spil, i alt hvad man gør.«

»Det er klart, at så ændrer præmissen sig bare - hvad er prioriteringerne? Hvad der var vigtigt før, er måske ikke så vigtigt mere,« sagde Sofie Linde, som blev suppleret af gemalen:

»Vi laver også varieret mad nu, så der er mange ting, vi ændrer hele tiden,« fortalte Joakim Ingversen.

De nyder bare at være blevet en lille familie og vil allerhelst være hjemme med Trine - eller Trille, som parret kalder datteren.

»Ærlig talt, så vi er blevet røvsyge, for vi kan jo bare godt lide at være derhjemme og glo på hende. Så kedelige er vi jo bare blevet.«

»Alle siger: 'Jeg bliver bare sådan en cool type, og man skal huske at give baby fra sig'. Ja, ja, ja, men så sidder man der med verdens sødeste baby,« lød det bramfrit fra Sofie Linde, der stolt fortalte, at Trine torsdag kravlede for allerførste gang.

Ikke nok med at Sofie Linde og Joakim Ingversen er blevet forældre for første gang dette år, så står 2018 også på endnu en omvæltning for parret.

I juni satte de deres lejlighed til salg for at flytte i hus.

Det har krævet mange lange samtaler at blive enige om at flytte fra lejlighed til hus, men nu er beslutningen taget, og parret ser frem til mere plads at boltre sig på.

»Jeg har ikke den store fidus til hus. Jeg har aldrig boet i hus. Jeg har altid boet i lejlighed. Men Joakim er vokset op med en strand i forhaven, så han skulle på græs. Det er jeg så gået med til,« sagde Sofie Linde.

De to har renoveret den lejlighed, som nu er sat til salg, og har nu fundet et nyt boligprojekt i det nye hus, som ligger i Københavnsområdet.

»Vi synes, det bliver hyggeligt, når vi renoverer. Vi har det sjovt, når vi gør det, og Joakim er skidedygtig til alt sådan noget håndværk. Vi er gode til det, synes vi selv,« sagde Sofie Linde og tilføjede:

»Jeg er sindssygt uduelig til det, men god til at bruge penge - på møbler - og være moralsk support. Det er min rolle i de der renoveringsprojekter. Det er klart, at det er Joakims passion, og han er megadygtig til det.«

