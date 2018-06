Jo flere kvinder på Facebook, jo mere ligestilling i samfundet

Ny forskning med brugerdata fra Facebook viser, at kønskløften på det sociale medie kan bruges til at vise uligestilling i virkelighedens verden. Og det ser ud til, at kvinder hurtigere kan opnå ligestilling i samfundet, når de får adgang til at komme på Facebook i lande med stor uligestilling mellem kønnene.

»Kvinder ser ud til at få mere ud af Facebook end mænd. Vi ser tegn på, at ligestilling på Facebook hjælper med at lukke den økonomiske kløft mellem mænd og kvinder,« siger David Garcia, der er forfatter til den videnskabelige artikel Analyzing gender inequality through large-scale Facebook advertising data.

For år siden fik forskere adgang til anonymiserede Facebook-data, der som udgangpunkt indsamles for at hjælpe annoncører med at målrette aktiviteten på det sociale medie, så de ikke spilder reklamer for slanketrusser og healing-krystaller på en mand.

Data om 1,4 milliarder brugere

Oplysningerne om kønsforskelle på Facebook-brugere ligger i et offentligt tilgængeligt datasæt, som er en guldgrube at få fingre i for sociologer. Facebook Gender Divide hviler på anonymiserede oplysninger om 1,4 milliarder Facebook-brugere fra 217 lande, og tallene viser store forskelle på kønsfordelingen mellem brugerne i de enkelte lande.

Den største kønskløft på Facebook finder man i hovedsagen i Afrika og Asien, med Tchad, Yemen og Bangladesh som absolutte topscorere på ubalance - her er det næsten kun mændene, der er på Facebook. I den anden ende af skalaen er der kun et lille gab mellem kønnene på Facebok, og det gælder i hele den vestlige verden, med Moldova og Hviderusland som de to lande, hvor der mest nøjagtigt er lige mange mænd og kvinder på Facebook. Spanien og USA har en lille kønskløft, men den hælder den anden vej - her er der lidt flere kvinder end mænd på Facebook.

Forskere fra Østrig og Australien har nu sammenlignet data om Facebook-kønskløften med oplysninger fra virkelighedens verden om kønsforskelle i økonomi, sundhed og uddannelse i en række lande. De fandt - måske ikke helt overraskende - at der er færrest kvinder på Facebook i lande med stor uligestilling mellem kønnene. Ligervis er der ligevægt mellem Facebook-kønnene i lande, der har mest kønsligestilling i samfundet.

Sociale medier hjælper kvinderne frem

Men hvad tallene også viser, er, at kvinderne i udviklingslande kommer på Facebook i højere takt end mændene - de lukker gradvist kønskløften på nettet. Og det ser ud til, at adgangen til netværk online ikke kun afspejler, at kvinderne får flere muligheder ude i samfundet: At være på Facebook hjælper tilsyneladende kvinderne med at lukke løngabet og uddannelsesgabet, fordi de får adgang til viden og kontakter, de ellers ikke ville have.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er årsag, og hvad der er virkning, når oplysningerne omfatter kolosalt mange brugere, men slet ikke går i dybden. Her er forskerne dog ret sikre:

»Sociale medier er en ressource, som kan have forandringskraft i samfundet. Der er en vision om nettet som en udjævnende faktor, der giver alle lige adgang til information. Men den digitale kløft forhindrer mange mennesker i at komme online. Især de sociale medier har tendens til stor ulighed mellem kønnene, og det er et vigtigt emne, fordi der er en klar sammenhæng mellem erhvervsaktivitet og brugen af sociale medier,« siger de i sammenfatningen af undersøgelsen.