Jeg ved, du synes, jeg skal skamme mig, men det gør jeg ikke. I stedet skal du holde fingrene fra min lejlighed

»Det største problem er ikke Mjølnerparken, men rigmandsghettoerne som for eksempel omkring Sankt Hans Torv. Jeg mener, at den økonomiske ulighed er det egentlige problem her på Nørrebro, og hvis vi vil hinanden, er det der, vi skal sætte ind.«

Ja, det er ikke mig, der siger det: Den, der udtaler sig, er præsten Thomas Høg Nørager, som er 41 år, far til tre, koncertgænger og maratonløber. Og præst i Stefanskirken på det Nørrebro, hvor han har boet de sidste 4 år. Han siger det i det nye blad Nørrebroliv, som hustandsomdeles i 10.000 eksemplarer, og som er Nørrebros nye lokalavis.

Han ønsker sig et Nørrebro, hvor få har for meget og færre for lidt, for nu at citere Grundtvig.

»Nørrebro er kendt for, at man virkelig har en bevidsthed omkring og øjne og hjerte for psykisk og økonomisk udsatte mennesker, og Nørrebro skal fortsat være et sted, hvor der er plads. Vi vil ikke finde os i, at de rige skubber de skæve ud,« fastslår han. Og ønsker sig en verden, hvor »vi« - hvem det så end er - skal kræve ejerlejlighederne tilbage. Altså en eller anden form for ophævelse af den private ejendomsret i bydelen.

Rigmand? Give me a break. I min opgang er vi helt almindelige familier, der står op, går på arbejde, går i seng igen.

Jeg er en af dem, som præsten nu udsender en bandbule mod. Ja, som han ligefrem gør til et værre menneske end ghettoens forhærdede bandemedlemmer med vold og kriminalitet som levevej Jeg er en af dem, der skal fordrives fra bydelen. Det vil jeg sådan set være ked af. Jeg har arbejdet hårdt og i mange år for at være i stand til at nyde min personlige frihed på - rigtigt gættet - Sankt Hans Torv. Tre værelser, køkken og bad. 120 kvadramter. Lige midt på pladsen.

Rigmand?

Ved du hvad, Thomas Høg Petersen? Jeg ved, du synes, jeg skal skamme mig, men det gør jeg ikke. Jeg har lavet min blækregning og mine staveord, taget en uddannelse, passet mit arbejde, tjent mine penge, spinket og sparet, aldrig haft et overtræk eller levet over evne, undgået at blive skilt, holdt mig på den rigtige side af loven, opført mig ordentligt for at gøre det muligt. Priviligeret? Ikke mere end alle mulige andre. Jeg har bare prioriteret. Rigmand? Give me a break. I min opgang er vi helt almindelige familier, der står op, går på arbejde, går i seng igen.

Jeg har slået mine folder på Nørrebro noget længere end dig, skal jeg hilse at sige. Flere forskellige steder. Tror du, jeg havde valgt at blive boende netop her i snart 20 år, fordi jeg er bange for nogle psykisk syge, nogle akoholikere, nogle indvandrere eller en enlig mor på kontanthjælp? Jesus Kristus, for nu at blive i den kirkelige. Skulle jeg bare tage og skrubbe af til Frederiksberg eller Hellerup, fordi jeg ikke passer ind i det ellers så mangfoldige verdensbillede, du ønsker dig for Nørrebro? Måske kan jeg ligefrem bidrage til det?

Nørrebro er suverænt det sted i Region Hovedstaden, hvor borgerne har den laveste gennemsnitlige bruttoindkomst, hvor arbejdsløsheden er højest. Mere end hver fjerde er indvandrer eller har forældre, der er det. Kun ca. 10 procent af boligerne på Nørrebro er ejerboliger, skulle jeg i øvrigt hilse og sige. Var det ikke en god ide med et miks, hvor nogle af os bidrog til at gøre billedet lidt mere broget? Bidrog til fællesskabet med vores skejser? Hvem tror slumromantikeren Thomas Høg Petersen betaler for, at vi har plads til alle dem, du kalder de skæve? De var ilde stedt uden os og overladt til igen - på bedste Nørrebro-vis - at spytte blod i en zinkbalje i fjerde baggård, hvor solen aldrig skinner. Må jeg være her.