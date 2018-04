Jeg skal lige til at kommentere det, da jeg ser ned på min dreng. Hans mund er åben. Og det eneste, han siger, er »Wau!«

Cirkus Arena. Bellahøj til 15. april. Derefter turné over hele landet.

»Hvad så? Har I det godt i Familien Danmark,« brøler Clemens Telling, og så er forestillingen ligesom begyndt i Cirkus Arena. Lyssværd og popcorn sendes frem og tilbage på rækkerne, mens vi venter på artisterne.

Før i tiden kom de bare ind, den ene efter den anden, præsenteret af en sprechstallmeister med høj og tydelig diktion, men sådan er det ikke længere. Cirkus er i krise, og formen må forny sig. Da Arena fyldte 60 år, fejrede man det ved at lægge jubilæumsforestilingen i hænderne på TV-værten Signe Lindquist og komikeren Uffe Holm, og sidste år fik DRs Ramasjang-vært Motor Mille lov til at skrive og instruere. I år er det så rapperen, instruktøren og dansk kulturs evige hjertestarter Clemens Telling, der har skrevet rammehistorien om den trængte cirkusmaskine, der kun kan køre rundt, hvis den får en tåre fra en grædende klovn.

Clemens Telling var også manden bag den meget populære nyfortolkning af »Nøddeknækkeren«, ligesom han blev kontaktet, da TV-serien Matador skulle omskrives til musical. Hvis noget skal genstartes, er det ofte ham, der træder på speederen. I Cirkus Arena spiller han selv den vers-snakkende pauseklovn, der forsvinder fra cirkus og derfor må eftersøges i hele verden af Patrick Bardino, virkelighedens og forestillingens kronprins, der står til at arve hele imperiet, når Cirkus Arenas nuværende leder, 71-årige Benny Bardino, ikke kan længere.

Mens rammen således er ny, er de enkelte numre mere genkendelige. Her er Patrick Clarrison, der får sine meget lavbenede hunde til at udføre fine tricks i et imponerende tempo, her er de punkede cirkusprinsesser i Bingo Circus Theatre og et poetisk balancenummer med Lazlo Simet, der svæver som astronauter under cirkusteltet top. Og der er den mexicanske jonglør Juan Pablo Martinez, der får børnene til at skrige henrykt, da han jonglerer med hatte hen over og mellem det siddende publikum.

Det er velsmurt og professionelt og ligesom cirkus skal være. Hvis det altså skal være overhovedet. EU-regler, bureaukrati og hård konkurrence om vores fritid får den gamle kunstform til at vakle.

Hvert år må cirkusfolket sende op mod 1.200 breve for at få tilladelse til at slå deres telte op og optræde i de danske kommuner, og senest har der været kamp om cirkuselefanterne, der skal udfases, når de nuværende går på pension. På den måde virker det næsten for svært at jonglere med traditionerne i en moderne tid.

En anden udfordring er vel også at finde frem til cirkus’ berettigelse i en tid, hvor selv almindelige danskere går på scenen som slangemennesker og fritidsakrobater i »Danmark har talent«.

Af samme grund tror jeg faktisk ikke, at løsningen findes i nye rammer og samarbejdspartnere. Slet ikke i år, hvor rammehistorien er for lang, og de mange rim punkterer tempoet. Løsningen ligger snarere i noget af det, som det klassiske cirkus gør bedst.

Det er magien ved, at der kan klappes dyr på vejen ind i teltet. Det spændende i, at der pludselig går elefanter rundt på hjørnet af Borups Allé og Hulgårdsvej. Det er de helt fantastiske tricks, som jeg lidt savnede i år, hvor familien Cassely er ude, og en akrobat som kinesiske Cai Yong er væk. Og endelig er det magien – den autentiske og sveddryppende magi – der ligger i at være blandt folk, der bruger hele deres liv i en skurvogn for at vise os andre noget, der transcenderer Normaldanmark. Måske skulle man i højere grad satse på at vise dem og deres historie.

For der er altså noget provinstivoli over at gå i cirkus. Det er mest tydeligt i forteltet, hvor similistenene glimter om kap med det billige plasticlegetøj og de falske lyssværd. Det ligner næsten dårlig smag.

Jeg skal lige til at kommentere det, da jeg ser ned på min dreng. Hans mund er åben. Hans øjne har aldrig været større. Og det eneste, han siger, er »Wau! ...«. Og den følelse er både så ren og ægte, at den ikke kan måle sig med meget andet.