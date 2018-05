»Jeg har trods alt været heldig, det kunne være gået meget værre. Jeg håber, at branchen og alle vil lære af dette«

Den 32-årige skuespiller Jakob Oftebro fik for nyligt andengradsforbrændinger i ansigtet, da han i Stockholm deltog i indspilningen af TV-serien »Hamilton«, hvor han har rollen som den toptjekkede agent Carl Hamilton.

I en scene med optøjer mellem politi og demonstranter skulle der kastes en såkaldt Molotov-cocktail, som er en brandbombe, og ved et uheld blev Oftebro ramt og fik andengradsforbrændinger i ansigtet og blev kørt på hospitalet. Indspilningerne er nu indstillet på ubestemt tid, ligesom det har skabt usikkerhed om hans deltagelse i forestillingen »Peer Gynt« - en udendørsforestilling i Gålå i Gudbrandsdalen, hvor han skal spille sammen med sin far, Nils Ole Oftebro, der er en stor norsk skuespiller.

Bodil Jørgensen kom i 2014 meget alvorligt til skade ved en ulykke under filmoptagelser, men er heldigvis kommet sig.

Dansk Skuespillerforbunds formand, Benjamin Boe Rasmussen, beklager ulykken og opfordrer til, at filmproducenter og teatre passer bedre på.

»Vi har stor fokus på arbejdsulykker og har gennem et stykke tid kørt en kampagne med overskriften »Kom godt hjem«, hvor vi opfordrer vores medlemmer til at henvende sig til tillidsfolkene, hvis de ikke føler, at sikkerheden er i orden. Vi er i løbende dialog med Producentforeningen og teatrene om sikkerheden. Det er heldigvis ikke noget, der sker hver dag, men vi har haft alvorlige ulykker med skuespillere som Søren Sætter-Lassen, Bodil Jørgensen og nu Jakob Oftebro. Årsagen er, at produktionerne bliver pressede på tid og skal være mere og mere effektive, og så har man ikke fokus på sikkerhed. I Bodil Jørgensen tilfælde betød krav om effektivitet, at hun skulle »underklædes«, det vil sige have et kostume under et andet, og det betød, at hun gled af en traktor, fordi hun havde uhensigtsmæssigt tøj på,« siger Benjamin Boe Rasmussen.

Han er ikke bekendt med detaljerne i Jakob Oftebros ulykke, men skuespillerforbundet har tilbudt Oftebro den støtte, som han måtte have brug for.

»Jeg har trods alt været heldig, det kunne være gået meget værre. Jeg håber, at branchen og alle vil lære af dette. Vi er sårbare og må passe på hinanden,« skrev Jakob Oftebro forleden på Instagram og takkede venner, kolleger, familie, fans og læger for støtte.

»Jeg læges godt og håber at blive helt rask igen,« skrev Jakob Oftebro, der blandt andet er kendt fra roller i spillefilm som »Kon-Tiki« og »Tordenskjold & Kold« samt TV-serier som »Broen« og »1864«.

»Til alle som måtte tænke på det: Jakob er på vej til helbredelse og kommer til at blive så god som ny. Han har været heldig,« skrev hans søster, Ida Oftebro.

Skuespiller Søren Sætter-Lassen fik i 2014 en scenevæg ned over sig, men han kom efter en sygdomsperiode tilbage til teatret.

Ifølge Benjamin Boe Rasmussen er teatre og filmproducenter nødt til at have større fokus på sikkerheden.

»Hvis der er noget, som er farligt, er man nødt til at bruge tid på det. Problemet for skuespillerne er, at prøvetiderne på teatrene og filmoptagelserne bliver kortere og kortere. Mange ting bliver jaget igennem. Vi oplever flere skader på grund af krav om effektivitet,« siger han.

En undersøgelse, som skuespillerforbundet gennemførte i 2014, viser, at 27 pct. af deltagerne har fået skader i forbindelse med deres arbejde de seneste fem år, og at 62 pct. ofte eller meget ofte oplever tidspres på arbejdet. En mindre mobilundersøgelse fra 2016 viste, at der ikke kun er tale om meget alvorlige ulykker, men også mindre skader som trykkede ribben, hold i nakken, forvreden fod, en flænge i fingeren og småknubs.

»Vi har sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladserne, og man gør alt for at overholde reglerne, men problemet er, at der ikke står noget specifikt om for eksempel sikkerhedsafstande, hvis man arbejder med Molotov-cocktails. Det handler i høj grad om konduite og de mennesker, som er til stede. Holdningen er nogle gange, at går-den-så-går den. Heldigvis går det godt de allerfleste gange, men nogle gange går det altså galt,« siger Benjamin Boe Rasmussen.

Skuespillere rammes af ulykker Søren Sætter-Lassen kom alvorligt til skade, da en scenevæg på Det Kgl. Teater væltede ned over ham. Han fik fire brud på rygsøjlen, et alvorligt benbrud og en lang flænge i hovedet, men er senere kommet sig. Bodil Jørgensen var tæt på at miste livet, da hun under filmoptagelse gled ned fra en væltende traktor. Hun fik skader på hovedet, brækkede ribben, skader på kraveben og skambenet og indre blødninger. Desuden klappede hendes lunger sammen. Hun lå i koma i flere dage, men kom sig og kunne efter lang tids sygemelding genoptage arbejdet. Ifølge netleksikonet Wikipedia er en del skuespillere på store internationale produktioner kommet til skade i løbet af bare de seneste tre år. Enkelte er endda omkommet. Tom Cruise brækkede f.eks. en ankel under optagelserne af »Mission Impossible - Fallout«, Taylor Hickson fik skader i ansigtet, da hun kom til at gå gennem en glasdør under optagelser, og Charlize Theron knækkede en tand under optagelserne til filmen »Atomic Blonde«. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Han var tidligere på året selv ude for en arbejdsskade, da han havde en rolle i en forestillingen »Intet« på Odense Teater, hvor han skulle danse vildt med en skoletaske over hovedet.

»Når man står syv mennesker på en scene og danser på den måde, så skal det næsten gå galt, når man ikke rigtig har tid til at prøve det. Jeg blev slået ud og gik ud som et lys. Det gik godt, det var en lille hjernerystelse, og jeg kunne spille forestillingen, men jeg har meldt det som en arbejdsskade,« siger Benjamin Boe Rasmussen.