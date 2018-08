»Jeg har på en måde aldrig kunnet lide at være forelsket for alvor«

Kan du beskrive dig selv med tre ord?

»Som jeg sidder lige her, hvor der er nogle få dage tilbage, før mit album kommer, og med to do-lister så lange, at om jeg så aldrig sov ... så er de eneste ord, der falder mig ind, driven. Og ja, jeg er arbejdsnarkoman, hvis du spørger min mand. Jeg er drevet af gerne at ville præstere noget, ikke for at imponere nogen, men fordi jeg har noget, jeg gerne vil sige, og fordi jeg får forstoppelse, hvis jeg ikke har noget udlad. Det skal bare ud, om det så er i musik eller i ord, og det kan på en eller anden måde ikke gå hurtigt nok. Jeg er pisket frem af indre dæmoner, om du vil … deraf driven.

Så er jeg også modsætningfuld, men hvem er i øvrigt ikke det? Jeg er ret rationel, så hvis et argument ikke rigtig hænger sammen, eller folk reagerer ulogisk, bliver jeg meget stædig med at slå det fast. Samtidig er jeg også meget følelsesfuld, på en for mig selv lidt overraskende måde, men jeg kan på den anden side sige, at når jeg skriver, er jeg rigtig god til at bruge begge sider og ligesom styre, hvilken hest der skal trække læsset her og nu.«

"Jeg troede på én gud, da jeg var yngre, men jeg har en veninde, der er gået i kloster, og det sendte mig faktisk ud i en eksistentiel krise med dét der."

Hvilken dyd er efter din mening den mest overvurderede?

»Det er nok beskedenhed. Selvfølgelig skal man være beskeden, hvis man ikke har noget at ha' det i, men de der mennesker, der er dygtige til et eller andet, samtidig med at de er meget beskedne, de virker sådan lidt passivt aggressive på mig. Jeg tror ikke på dem, jeg kan ikke mærke dem.«

Tror du på Gud?

»Det er jeg faktisk meget uafklaret omkring. Jeg troede på én gud, da jeg var yngre, men jeg har en veninde, der er gået i kloster, og det sendte mig faktisk ud i en eksistentiel krise med dét der. Jeg blev ligesom vred på hendes Gud. Jeg ville ikke kendes ved sådan en skidt fyr, der sætter skønne kvinder skatmat på den måde og bilder dem ind, at det er fint at sidde ovre i et hjørne af samfundet og bede bønner. Så nu om dage går jeg nødigt i kirke, og jeg afviser det formelle omkring ham Gud. Men langt inde i mig selv har jeg stadig et forhold til ham, det er bare privat nu.«

Er du bange for døden?

»Det svinger lidt. Jeg har to forældre, der er meget syge og gamle, så jeg tænker en del over det for tiden. Der er ikke mange formildende omstændigheder ved at bliver gammel, men omvendt vil man måske alligevel gerne have lidt tid til at indstille sig på det, og hvis jeg blev syg nu, tror jeg ikke, jeg kunne dø med anstand. Jeg ville blive meget vred og føle, at jeg ikke havde fået nok, og det hænger nok sammen med mit svar på det første spørgsmål, at jeg er driven. Jeg er slet ikke færdig med det, jeg skal. Og tænk at måtte lade sine børn alene tilbage … jeg kan ikke tåle at tænke på det.«

Hvad må man ikke udsætte dig for?

»Noget, der kan sende mig helt ud i galaksen, hvor jeg virkelig tér mig, er folk med meget lidt magt, der udøver den særlig nidkært. Det kan jeg bare slet ikke ha'. Mine børn kan se det ske, og de prøver altid at bugsere mig væk.«

Hvornår indtraf dit professionelle livs mest afgørende øjeblik?

»Faktisk håber jeg, at jeg har det til gode. Og jeg kunne godt tænke mig, der snart kom ét, sådan et stort og afgørende øjeblik … Jeg tror, at unge kunstnere – og ja, musikbranchen i det hele taget – tror, at når man har nået min alder, så har man nok toppet, og så kan man ikke tillade sig at forvente mere. Men sådan har jeg det slet ikke. Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, at dét er latterligt, men sådan har jeg det altså. Så du kan nok godt forstå, hvorfor jeg sagde, at beskedenhed ikke er en dyd!«

Hvordan føles kærlighed?

»Jeg synes, kærlighed skal føles trygt på en måde, så man tør være sig selv, og ja, altså, så man også tør være lidt kedelig. Jeg har på en måde aldrig kunnet lide at være forelsket for alvor. Jeg synes ligesom, man taber sig selv undervejs, lidt som når man er fuld. Der er meget rart på vej derhen, men når det rigtig tager fat, så mister man sig selv lidt, og jeg synes, at kærlighed handler om, at man kan lide den, man er, når man er sammen. Måske er det derfor, man siger, at man skal kunne elske sig selv for at kunne elske andre. Men det burde måske hedde, at man skal kunne elske sig selv, når man elsker andre.«