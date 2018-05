Jeg forlanger tidløse dage

Jeg har ikke haft et armbåndsur i 20 år. Jeg nægter, fordi jeg ganske enkelt går meget mere op i ikke at vide, hvad klokken er. Ligesom på en dag som i dag, hvor det jo er helligdag. Så ved man, at man helt roligt kan tage tiden og hænge den på en gren i haven, hvor den så kan smelte – som et ur i et Salvador Dali-værk. Med andre ord: I dag er en perfekt tidsløs dag. Om du vil!

Det kræver alt sammen overhovedet ingen planlægning. Du skal blot foretage dig slet ingenting, helt fra morgenstunden. Du står op, når det passer dig. Du spiser, når du er sulten. Går en tur, når dine ben synes det. Du sover igen, når du er træt. Lidt ligesom at være en hund for en dag.

Amen, hvorfor skal jeg nu være en hund, spørger du?

Og der vil jeg så sige: Fordi hunden ikke ved, hvad klokken er. Den er fuldstændig ligeglad. Og det er faktisk en stor befrielse for hunden, for den har på den måde ikke noget, den skal nå inden for et bestemt tidspunkt. Den er bare til. Ligesom små børn, før vi lærer dem at se på et ur og møde i skole og forlade den igen, når klokken ringer, og vente i institutionen, indtil mor eller far kommer og henter lige før lukketid. Så hjem til spisetid og skærmtid og puttetid og sovetid, ikke sandt? Det var den dag. Og så starter det hele igen næste dag. Tiden går, og vi flyver bevidstløst med.

Det starter tidligt nu om dage, det med at være slave af tiden. Min lille søn gik i en vuggestue, hvor han skulle være på et bestemt tidspunkt (10.30), for ellers kunne han ikke få frokost (10.35) og dernæst sove middagslur (12.00-14.00). Jeg opdagede, at det tidspressede samfund meget tidligt ville bestemme vores døgnrytme, men jeg putter altså mine børn, når de er trætte, ikke efter hvad klokken er. Og de må sove lige så længe, de vil, altså indtil de når skolealderen, for så skruer samfundet for alvor tidsbissen på. Så er det kl. 08.00, for meget skal nås i sådan en skole, og der er ikke et minut at spare. Og bussen går på klokkeslæt, og den venter ikke, for der er jo andre, der venter, og det er stress på otte hjul, og den må have sin egen bane, sådan en bus, så ingen bliver tabt i en tidslomme.

Der er så der, jeg siger: Tidslomme! Sådan vil jeg gerne bo i resten af mit liv. Og det sku´ du også ønske dig. Jeg har set det ude i verden, især på Filippinerne, hvor jeg opholder mig en del. Bussen kommer, når den kommer, og man slumrer så dejligt ved de skyggefulde busstoppesteder. Børnene slentrer i skole, for døgnrytmen er en anden dernede. Folk står op med solen. Og fem minutter kan sagtens betyde to timer. Det er ligegyldigt. Ingen tager skade af at vente på hinanden, man laver jo bare noget sjovt, mens man venter. Udfører et stykke arbejde, hviler sig, whatever! Kommer ned i gear.

Kan du mærke det? Du er nu på vej helt ned i gear. Du slapper af, du er ved at være klar til det, vi kalder den lille tidsrøver-revolution. Det er her, du skal tage dit armbåndsur af og hænge det på en gren i haven. Og iPhonen, den lægger du også væk. Så, NU har du tidløs dag, for du har lige stjålet tiden tilbage til dig selv. Nyd det!