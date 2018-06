Iværksættertilskud til musikkens unge elite

Hvis man som musiker vil nå langt og udvikle en international karriere, bliver man nødt til at satse stort. Syv danske talenter har ambitioner om netop det, og derfor er de udvalgt til »Den Unge Elite« af Statens Kunstfond.

»Den Unge Elite« støtter de bedste nye danske musiknavne, som Statens Kunstfond vurderer til at have et spirende internationalt potentiale.

For at kunne folde sit talent mest muligt ud, handler det om at komme ud over stepperne og landets grænser og ind i et internationalt miljø, fortæller Michael Bojesen, der er formand for Projektstøtteudvalget for Musik og Statens Kunstfond.

»Vi laver denne pulje, for at give de talenter, som har tilegnet sig nogle redskaber efter en uddannelse eller bare vist, at de har et talent, en mulighed for at folde sig ud. Sammen med en mentor får de lagt et karriereforløb, som man ikke har mulighed for på samme måde på Musikkonservatoriet blandt andet,« siger han.

Udover muligheden for et toårigt karriereforløb modtager talenterne også et beløb på mellem 200.000 og 500.000 kroner.

Pengene kan ses som en form for iværksættertilskud, hvor man har et produkt – i dette tilfælde sit eget talent – som man gerne vil brede ud på den bedste måde, forklarer Michael Bojesen.

»Vi vurderer først og fremmest, om der er et reelt talent ud fra det almindelige håndværk og det resultat, kunstneren indtil videre har opnået. Derefter kigger vi på, om det forløb, vedkommende har lavet med en mentor, er realistisk og gennemtænkt. Til sidst tager vi en samtale med de kunstnere, der har ansøgt,« siger han.

En af de udvalgte syv talenter er den elektroniske duo Smerz. Gruppen består af Henriette Motzfeldt og Catharina Stoltenberg, der lærte hinanden at kende under et højskoleophold. Siden har de produceret elektronisk musik. Smerz modtager en halv million kroner af Statens Kunstfond.

»Vi er virkelig taknemmelige for at blive udvalgt. Det giver os mulighed for at realisere de drømme, vi har. Det er et projekt, vi har arbejdet enormt meget på, og derfor er det meget rørende at få den form for anerkendelse. Det giver os mulighed for at tænke nyt og større,« siger den ene halvdel af Smerz, Catharina Stoltenberg.

Pengene giver gruppen muligheden for at dygtiggøre sig endnu mere samt at kunne turnere rundt i Europa, Rusland og USA. Allerede denne sommer kan de opleves under årets Roskilde Festival.

»Pengene skal for det første bruges til at give os tid til at lave en masse ny musik – og på nye måder. Indtil videre har det bare været mig og Henriette i et soveværelse-studie, men nu skal vi eksempelvis have undervisning af en artist, som vi selv er meget inspirerede af. Vi kommer til at kunne udforske nogle nye områder og metoder samt blive kendt med nye maskiner, vi kan bruge,« siger Catharina Stoltenberg.

Smerz er udvalgt til »Den Unge Elite« på grund af deres unikke måde at lave musik på, siger Michael Bojesen.

»Smerz byder på noget originalt, som vi mener har et internationalt potentiale. Vi skønner, at det musikalske udtryk er godt og rummer en orignalitet, som vi er nysgerrige på, om kan få et liv uden for landets grænser.«

Hvert år uddeler Statens Kunstfond to millioner kroner til »Den Unge Elite«. Tidligere modtagere tæller blandt andre Spleen United, Mads Langer, Iceage, Baby in Vain, Fallulah og Bolette Roed.