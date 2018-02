Isam B: Jeg er stoppet med at jagte succesen

Det er mere end ti år siden, at Isam B sidst sendte et soloalbum på gaden, men ting tager tid, lyder mantraet hos den 40-årige sanger.

I efteråret udgav han sin første single til det forårsalbum, der er på vej, og fredag den 9. februar løfter han sløret for sin anden single fra albummet, som giver et praj om, hvor i livet 40-årige Isam Bachiri befinder sig.

»Det er en meget personlig sang og et meget personligt emne, som prøver at sætte ord på den hverdag, vi alle sammen går igennem. I sidste ende er det en sang om at være taknemmelig for det liv, man har,« forklarer Isam B om singlen "Life".

Mange år i musikbranchen som både solist og en del af gruppen Outlandish har belønnet ham med priser, prestige og popularitet, men de ting har ikke længere den store værdi for ham, forklarer Isam B.

Han blev for nylig far for anden gang til endnu en søn, og det har igen sat livet i perspektiv.

»At opleve en fødsel gør dig ydmyg. Det er ude af dine hænder, og som mand vil du bare så gerne hjælpe, men der er en kæmpe proces i gang, og du er ikke herre over noget som helst.«

»Tingene sker bare, og når du først bliver bevidst om alle de ting, er det med til at gøre dig mere taknemmelig for de små ting i livet,« forklarer Isam B.

Netop ordet ydmyghed er blevet et nøgleord for ham, og nummeret »Life« handler også om at stole på skæbnen.

»For mig er det også en sang om tro, for det er også en sang om at sætte sin lid til sin skaber - uanset hvilken situation i dit liv du står i. Vi er i konstant forandring, og det er også noget, der gør en ydmyg,« forklarer Isam B.

Igennem flere år har han igennem samtaler med mentorer arbejdet med sig selv, og han kan mærke, at han har rykket sig siden sin karrieres begyndelse.

»Dengang jagtede jeg mere succesen. Det havde noget med ambitioner at gøre, og de ambitioner er der stadig, men jeg fokuserede mere på målet end på processen.«

»Jeg føler, at jeg er holdt op med at jagte succesen, og så er jeg blevet mere fokuseret på at gøre mit bedste og hvile i det. Jeg er blevet mere opmærksom på, om min musik tilfredsstiller mig og er ægte, eller om det er en metervare,« forklarer Isam B.

Det tager længere tid at producere musik på den måde, men det har han sluttet fred med, understreger han.

»Det er vigtigt for mig at have mig selv og min integritet med i det.«

Selv forklarer Isam B, at han er blevet klogere med årene, men han har også fundet en større ro ved at huske at sætte pris på de små ting, fortæller han.

»Jeg har forstået, at succes ikke er en garanti, men det er heller ikke målet. Det er en bonus, hvis du får et hit,« siger han.

»Life« udkommer fredag den 9. februar.

/ritzau/