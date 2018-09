Internet-protester fra vrede kvinder stopper sexet »Handmaid's Tale«-dragt

Nogle ideer slipper man bare ikke ustraffet fra. Det store amerikanske internetbaserede lingeri-firma Yandy blev i sidste uge bestormet med mails fra kvinder, der fandt firmaets sexede »Handmaid's Tale«-outfit krænkende, idet kostumet fra den populære streamingserie symboliserer en ekstrem form for fremtidig kvindeundertrykkelse.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Boston Globe.

I den meget populære TV-serie »The Handmaid's Tale« bliver de få frugtbare kvinder i fremtiden brugt til at føde den herskende klasses børn, og bærer i serien en karakteristisk rød dragt og hvid kyse.

Dragten fra TV-serien »The Handmaidens Tale« bliver hyppigt brugt af feministiske demonstranter - her protesterer de mod i det amerikanske senat mod højresteretsdommerkandidat Brett Kavanaugh, tidligere på måneden. Nu har protester fået et lingerie-firma til at tilbagetrække sin »frække« version af dragten . REUTERS/Joshua Roberts

Den havde undertøjsfirma Yandy lavet en særlig udgave af, som de kaldte »Brave Red Maiden«, og som i modsætning til seriens burka-lignende originalversion var en ultrakort 'mini'-version.

Ret hurtigt måtte firmaet dog sande, at dragten ikke ville blive et hit. Tværtimod modtog Yandy talrige kritiske mails, der påpegede, at dragten var et symbol på kvinders undertrykkelse snarere end på stærke kvinder, som dragtens navn antydede.

»Vi er nu hinsides satire: Et sexet Handmaid's Tale-outfit. Det var det eneste vi manglede: at man seksualiserer kampen mod patriarkatet« skriver Zoe Margolis på Twitter.

We're now beyond satire. "Sexy" Handmaid's Tale outfit. There's nothing like fighting the patriarchy by sexualising a show about misogyny and rape. ht @bustle pic.twitter.com/aTaAsc0Zhf — Zoe Margolis (@girlonetrack) September 20, 2018

Protesterne har fået firmaet til at fjerne dragten fra sit onlinekatalog, samtidig med at firmaet har udsendt en beklagelse.

»Gennem de sidste timer er vi kommet til den forståelse at vores dragt Brave Red Maiden bliver opfattet som et symbol på kvindeundertrykkelse snarere end at bestyrke kvinders stilling. ... i kraft af den dybfølte respons vi har modtaget og de mange personlige historier, vi har modtaget, fjerner vi nu dragten fra vores site.«

Something called "Brave Red Maiden" should have never left the meeting table. Not ever. https://t.co/Wm6RQ0I61o — Albert Muller (@aj_macready) September 22, 2018

»The Handmaid's Tale« bygger på en roman af Margaret Atwood, og har været en af de sidste par års mest omtalte seriesucces'er.