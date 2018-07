Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman ville i dag have fyldt 100 år. I løbet af en karriere der spændte over over fem årtier, fik han han indspillet to eller tre gange så mange film som andre instruktører. Berlingskes filmreporter har set fem af Bergmans film, der vakte opsigt i hvert deres epoke, hvadenten det var på grund af pirrende nøgenscener, eller, fordi at filmen var en nådesløs udlevering af Bergman selv.