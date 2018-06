Ingen folkefest i København under Danmarks VM-skæbnekamp

Københavnerne skal spejde langt efter et stort udendørs storskærmsarrangement til skæbnekampen mellem Danmark og Frankrig, der på tirsdag kan afgøre, om de rød-hvide kommer videre fra det indledende gruppespil ved VM-slutrunden i Rusland.

Henholdsvis Telia Parken og Tivoli har ellers huset tusindvis af københavnere til de to kampe mod Peru og Australien. Der har til begge arrangementer været euforisk stemning, og efter sejren mod Peru gik en video fra Telia Parken viralt.

TV 2 havde rettighederne til de to første danske kampe, og det er altså også nyhedsstationen, der har arrangeret festerne i Telia Parken og Tivoli.

Problemet er dog, at det er DR, som har rettigheder til kampen mellem Danmark og Frankrig.

Men så arrangerer DR vel en tilsvarende storskærmsfest i København?

Svaret er nej. DR har sat deres studie op på havnen i Aarhus, hvor de sender samtlige VM-kampe på storskærm, og de har ikke tænkt sig at lave et enkeltstående arrangement i København til VM-braget på tirsdag.

»For os er storskærm noget, der hænger sammen med vores studie, og hvor vi skaber denne her VM-kulisse,« siger chefkonsulent ved DR, Jan Rosendal, til B.T.

Aarhusianerne kan altså mødes til en folkefest ved byens havn, og det samme kan borgerne i Aalborg, Kalundborg og Fredericia, hvor der under hele VM-slutrunden vises fodbold. På tirsdag får Odense også fornøjelsen af en folkefest til skæbnekampen, da DBU kommer forbi Flakhaven i Odense i forbindelse med DBU TOUR.

Borgere i Danmarks hovedstad og folkerigeste by må dog 'nøjes' med at se gyserkampen hjemme på sofaen eller til et indendørs arrangement på en beværtning eller lignende.

B.T. har været i kontakt med TV 2, der oplyser, at man ikke afholder noget storskærmsarrangement i København til kampen, og tidligere har Københavns Kommune også bekræftet, at de ikke har i sinde at stå for en VM-storskærm.