Ingen byer vil i dag være kendt som industribyer. Jacob Paludans syn på industri vandt

I litteraturen er industri ofte ringeagtet. Jacob Paludan udgav i 1932 »Jørgen Stein« med denne skildring af Aalborg, da hovedpersonen ankom med tog:

»Vinden slog Røgen ned og gjorde Luften i Aalborg bitter, som en Kreds af mørke Jordædere laa de store Cementfabrikker om Byen, gravede i Terænnet og pustede deres Aande ud gennem Skorstenen ... de gjorde ikke forskel paa Nat og Dag, Hellig og Søgn, men var i evig drift ... her var Stordrift, uoverskuelige Forhold, her var det Maskinen, der havde Ordet ... Toget skar sig gennem Baggaarde, hvor Vasketøj hang trøstesløst foran skidne Mure, og Baghaver, hvor Børn, der sikkert var ulykkelige, forsøgte at lege under næsten skyggekvalte Buske.«

Gæsterne kunne tage en moderne rulletrappe fra udstillingen op til tårnet af stål og en elevator op til baren i toppen, hvorfra man kunne se ud over Aalborg og dens rygende skorstene. For det var først og fremmest industrien, der markerede, at byen var moderne.

Undtagelserne herfra er de store industriudstillinger, der især var udbredte fra midten af 1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig. Her fejrede man industrien. Det kom jeg til at tænke på for nylig, da jeg var en tur oppe i Aalborgtårnet.

Aalborgtårnet blev bygget i 1933 i forbindelse med Nordjysk Udstilling. En udstilling, der skulle markere, at Aalborg var en moderne industriby. Samtidig kunne byen bl.a. fejre indvielsen af Limfjordsbroen samt Danmarks længste funkisgade, Vesterbro.

Man kan se ned til udstillingsarealet fra Aalborgtårnet. Udstillingen blev holdt, hvor Kunsten i dag ligger. Gæsterne kunne tage en moderne rulletrappe fra udstillingen op til tårnet af stål og en elevator op til baren i toppen, hvorfra man kunne se ud over Aalborg og dens rygende skorstene. For det var først og fremmest industrien, der markerede, at byen var moderne.

I 2005 afholdt man Skanok05, en skandinavisk oplevelsesøkonomisk konference, på Kunsten, samme sted som Nordjysk Udstilling. Dette kan man læse om i en sjældent underholdende ph.d.-afhandling af Lasse Andersson, »Byen og de kreative iværksættere«. Nu var det blot oplevelsesøkonomi i stedet for industri, man skulle leve af og profilere sig på.

En god ven deltog i konferencen og beretter, at Ulrik Haagerup holdt et oplæg, hvor han foreslog, at man omdannede Nordjyllands Kunstmuseum til en idéfabrik, da vi jo skulle leve af ideer i fremtiden. Den del af 00ernes idérigdom og tænken ud af boksen blev heldigvis aldrig realiseret. Samtidig med konferencen kom en rapport, der viste, at oplevelsesøkonomien så godt som intet fyldte i Nordjylland, hvilket var lidt af en mavepuster.

Når man i dag står i Aalborgtårnet og kigger ud over byen, er Aalborgs skyline stadig præget af industri. Det er ikke tobaks- og spritfabrikker længere, men man kan stadig se Aalborg Portlands rygende skorstene ude i Rørdal. Der er også Siemens Wind Power, Arla Foods, Tulip Food, Spæncom, Bladt Industries, Alfa Laval og de 531 andre små, mellemstore og store industrivirksomheder i Aalborg, der beskæftiger små 12.000 mennesker. Selvom man kan se det med sit blotte øje, er industrien alligevel underligt usynlig. Ingen byer vil i dag være kendt som industribyer. Jacob Paludans syn på industri vandt.