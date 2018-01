Ikonet Jane Birkin kiggede i sine dagbøger og fik sig noget af en overraskelse: »Jeg skammede mig over min krop«

Hvis skuespilleren, topmodellen, sangeren og stilikonet Jane Birkin som yngre ikke skulle have været tilfreds med sit udseende – hvem skulle så?

»Bliver du ikke længere set af det menneske, du elsker, så er det fuldstændig lige meget, hvordan du ser ud, og som ung var jeg meget utilfreds med mit udseende,« forklarer Jane Birkin i et interview med New York Times.

Kvinden, der privat og professionelt dannede par med Frankrigs nu afdøde musiker og nationalpoet Serge Gainsbourg, har været et af de helt store ikoner for flere generationer. Sammen med Gainsbourg udgjorde hun et powercouple de luxe, især efter at de stønnende udødeliggjorde den erotiske duet »Je t’aime ... moi non plus«.

Til september udsender Jane Birkin sine dagbogsnotater, som hun er ved at oversætte fra engelsk til fransk. Triviel og helt hverdagsagtig bliver dagbogen næppe. I dag er Jane Birkin 71 år, stadig aktiv og indleder på torsdag sin verdensturné i Carnegie Hall i New York. Turneen fortsætter i Europa, hvor Birkin blandt andet optræder i Schweiz og Slovakiet.

»Jeg har genlæst mine dagbogsnotater, som jeg har skrevet, siden jeg var 12 år. Der står mange sjove og charmerende ting, selvfølgelig også om Serge,« siger Jane Birkin i inter­viewet.

»Men der er også temmelig meget deprimerende og ret personligt stof i notaterne. For eksempel kan jeg se, hvor meget det fyldte, at jeg ikke var tilfreds med mit udseende. Og ja, nu ved jeg godt hvor irriterende, det er at høre udtalelser fra mennesker, hvor jeg selv har tænkt: »Åh Gud, de er smukke«. Men det synes de så ikke selv, de er,« konstaterer Birkin.

»I min gennemlæsning er jeg i det hele taget blevet ret overrasket over, hvor lidt selvværd jeg havde og hvor meget, jeg skammede mig over min krop.«

Når Jane Birkin i denne uge går på scenen i New York sammen med et stort symfoniorkester, er det med numre fra hendes seneste udgivelse: »Birkin/ Gainsbourg: Le Symphonique.«

»Når Serge ville skrive noget rigtig smukt til os, skrev han det indimellem som klassisk musik. Han beundrede virkelig klassiske musikere, men lå måske lidt under for dem og var meget beskeden, når han arbejdede med det klassiske,« siger hun.

Selv om Jane Birkin forlod Serge Gainsbourg, fortsatte de deres samspil, som ud over musik også bar frugt i form af datteren Charlotte Gainsbourg, sanger og skuespiller, der bl.a. er kendt fra Lars von Trier-filmen »Antichrist«.

»Serge skrev sange til mig, helt frem til han døde i 1991. Det er måske ikke de mest kendte, men de er blandt de smukkeste. Og den mest tårevækkende sang, han skrev til mig, var dengang, jeg forlod ham. Hvorfor han fortsatte med at bede mig om at fortolke sangene, ved jeg ikke. Men måske vidste han, at jeg i det mindste ville være trofast overfor hans kompositioner,« siger Jane Birkin til New York Times.

Hun erkender, at hun aldrig har været god til at være alene.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv, da Serge og jeg ikke længere var sammen. Men gradvist indså jeg betydningen af ​​at involvere mig mere i andre menneskers liv. Jeg gik i biografen, nogle gange så jeg tre eller fire film om dagen. På den måde lærte jeg at forstå andre menneskers historier, og ikke at tænke så meget over mig selv og mit eget liv,« siger Jane Birkin, der i en årrække har været kendt for velgørenhed og sit engagement i nogle af verdens fattigste lande.

»Jeg tror, at Serge i sine kompositioner vidste, at mennesker gerne vil have er noget, de kan mindes og også tænke over. Meget af det, han skrev til mig, var netop den slags sange. Men dengang var jeg måske ikke den bedste modtager, jeg troede fejlagtigt, at der var nogle skjulte beskeder, som det var hans hensigt, jeg skulle forstå. Men når jeg læser tekstene i dag, har de fået en ny og anden betydning. De har aldrig været smukkere.«