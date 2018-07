Ikke mere »tomhed og tylskørt«: Moden skal tage ansvar

For fem år siden blev den danske designer og butiksindehaver Sabine Poupinel stiktosset på den danske modeverden. Stiktosset over, hvor homogen og high-street-domineret modeverdenen er blevet. Stiktosset over, at de unge designere ikke bliver dækket af pressen.

Ud af Sabine Poupinels frustrationen voksede udstillingen Fan Out. Fan Out vil gøre plads til modens potentiale og unge designere med noget på hjerte, og løber i år af stablen for fjerde år i træk under modeugen i København, som et modsvar på modeverdenens uduelighed, facade og overflade.

Fan Out Udstillingen finder sted under modeugen i København i Den Brune Kødby, Slagterhusgade 11, København V og løber fra den 7. til 10. august.



De etablerede designere, der er med i år, er: Barbara Gongini, Bettina Bakdal, Christina Bukkehave, GudrunGudrun, Iben Høj, Jan Machenhauer, Christian L’enfant Roi og Søren Bach.



De nye upcoming designere er i år: Louise Lyngh Bjerregaard, Lærke Valum, Domantas Smaizys, Kristine Sehested-Blad, Marie Sloth Rousing, Julie Thornberg-Thorsøe og Michala Grønkjær.



Derudover vil der være performances og talks af kritiker og modeekspert Jeppe Ugelvig, lektor på designskolen Maria MacKinney-Valentin, designer og iværksætter Veronica D’Souza og designer Nicholas Nybroe. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Det er med mode, som det er med kunst: Hvis der ikke er et budskab i kludene, er der ingenting. Så er det bare tomhed og tylskørt. Det har der været alt for meget af de seneste år, og det er en skam, for mode har faktisk potentialet til at rykke ved samfundet,« siger Sabine Poupinel.

Poupinel etablerede Fan Out i samarbejde med designeren Nicholas Nybroe, og udstillingen består af otte etablerede designere og otte nye designere – fem af dem er lige blevet færdige på Designskolen i København – der alle bringer noget nyt til bordet og udfordrer, hvad mode er.

Grådighed har overtaget modeverdenen. Der er forandring forude, men det går stadig kun for langsomt Sabine Poupinel, dansk designer og butiksindehaver

»Jeg synes i den grad, at modeverdenen har brug for at forny sine formater. Derfor lavede vi udstillingen Fan Out, hvor vi blander mode med debat, musik og performance. Og mest af alt giver den designerne mulighed for at trykke den max af helt uden forbehold,« siger Sabine Poupinel, der også kuraterer udstillingen, der for første gang i år også rykker til Paris under deres modeuge i september.

Modeverdenen og modeindustrien skal generelt blive klogere på bæredygtighed og tage ansvar for, hvordan moden påvirker vores skønhedsidealer og forbrugermentalitet, lyder det fra forskerne. Men det gælder også forbrugerne, påpeger Poupinel.

»Grådighed har overtaget modeverdenen. Der er forandring forude, men det går stadig kun for langsomt,« siger Sabine Poupinel.

Politik på catwalken

Hun er ikke den eneste inden for modeverdenen, der begynder at tage stilling til samfundet. Ved de sidste tre modeuger har politiske slogans og »runway activism« fyldt på catwalken.

I vinters sendte Gucci deres modeller ned ad catwalken med en vokskopi af deres eget hoved under armen, som kommentar til Vestens hovedløshed. Forrige år vakte det opsigt, da en af modellerne til Diors show i Paris var iført T-shirt med ordene »We Should All Be Feminists«.

Et af de store politiske potentialer ved mode er, at vi bærer det rundt i verden på kroppen. Vores beklædning er noget af det første, vi bliver aflæst på. Maria Mackinney-Valentin, lektor på Kunstakademiets Designskole

Til Tommy Hilfiger, Phillip Lim og Diane von Furstenbergs shows bar modellerne hvide bandanaer om håndleddet, som symboliserede støtte til flygtninge og FNs Flygtningehøjkommissariat. Og til Missonis show i Milano bar modellerne de samme lyserøde »pussy hats«, der blev brugt under kvindemarchen i USA et par måneder forinden.

»Designere er dygtige til at suge samfundstemaer til sig og forvandle dem til visuelle fortællinger. Fordi mode i dag er så udbredt, kan designere være med til at sætte fokus på sociale og kulturelle emner og på den måde være med til at påvirke samfundsudviklingen,« siger Maria Mackinney-Valentin, der er lektor på Kunstakademiets Designskole i København.

Flere designere og modehuse er begyndt at ændre på produktionsmønstre, kollektioner og brug af modeller – en mere stilfærdig, men ikke mindre effektiv taktik. For første gang blev en kvinde iført en hijab brugt som model for Max Mara. Tøjkæden Zara lancerede en kønsneutral linje, og i luksus-enden er Burberry og Paul Smith blandt andre begyndt at blande herre- og dametøj i deres shows, forklarer Maria Mackinney-Valentin.

»Et af de store politiske potentialer ved mode er, at vi bærer det rundt i verden på kroppen. Vores beklædning er noget af det første, vi bliver aflæst på. Det er et personligt udtryk, men også en social kode, vi kommunikerer til omverdenen. På den måde er mode en væsentlig del af kulturlivet,« siger hun.

Da modehuset Christian Dior præsenterede sin forårskollektion for halvandet år siden i Paris, vakte særligt denne T-shirt med budskabet »We Should All Be Feminists« opsigt.

Revolution på kroppen

Ideen om at bruge moden som platform for politiske budskaber er dog ikke ny. I 1960erne lod mænd deres hår gro for at protestere over, at de blev sendt i krig i Vietnam. Få år efter smed kvinder deres BH’er ud som protest mod snævre skønhedsidealer og manglende personlig frihed, og for at vise at de tilsluttede sig feminismen. Og adskillige religiøse grupper bruger tøj til at kommunikere ydmyghed eller hengivelse.

»Alt det var og er også politisk. Mode er et sprog, og det er lige så sammenflettet med politik og andre strømninger i samfundet, som kunst er,« siger den anerkendte amerikanske forfatter og professor fra University of Nebraska-Lincoln Rhonda Garelick.

Mode er et sprog, og det er ligeså sammenflettet med politik og andre strømninger i samfundet som kunst er. Rhonda Garelick, forfatter og professor fra University of Nebraska-Lincoln

Rhonda Garelick har skrevet om mode for New York Times og er også forfatter til bogen »Mademoiselle: Coco Chanel and the Pulse of History«. Bogen handler om, hvilken politisk rolle Chanel og hendes tøj spillede, da det kom frem i 1910erne og 1920erne. Dengang var Chanels design markant anderledes end andet kvindetøj. Dragterne var enkle, elegante og sporty, og Chanel brugte ikke korsetter, men materialer som jersey, der ellers ikke blev anvendt til kvindetøj, forklarer hun.

»Chanels look var revolutionerende og på mange måder kvindefrigørende. Men det var samtidig nært beslægtet med den æstetik og det mandeideal, som fascismen dyrkede – elegant, militant og atletisk – som så derved også blev overført til kvinden,« siger Rhonda Garelick og uddyber, at dét look er et godt eksempel på, hvordan mode både kan påvirke samfundet, og hvor nemt det kan bruges som politisk redskab.

Men ændrer Diors »We Should All Be Feminists«-T-shirts rent faktisk noget? Og vågner folk virkelig op ved, at Gucci påpeger, at vi går med hovedet under armen?

»Jeg tror ikke, at runway activism ændrer det helt store – politiske problemer kan ikke løses ved et kjoleskift. Men engang henvendte mode og de store modehuse sig kun til overklassen. Sådan er det ikke længere. Det kan godt være, at mine studerende eksempelvis ikke har råd til at købe Dior og Gucci, men de holder nøje øje med, hvad modehusene laver via Instagram. Og da de så Guccis show og Diors »We Should All Be Feminists«-T-shirts, syntes de, at det var så fedt, og de ville så gerne tale om det. Det gjorde stort indtryk, og dét betyder noget,« siger Rhonda Garelick og fortsætter:

»I stedet for at bekymre os om, at politik bliver glamouriseret, skal vi tage glamour og mode seriøst som politisk redskab. Det er meget vigtigt, at vi undersøger, hvad æstetik og mode bliver brugt til.«

Sidste år bar alle modellerne ved Tommy Hilfigers modeshow hvide bandanaer om håndleddet for at vise støtte til flygtninge og FNs Flygtningehøjkommissariat.

Selvransagelse i modeindustrien

I forlængelse heraf bør modeverdenen tage sig selv seriøst som kultur- og samfundsspiller, men også kigge indad. For ser man på de modeller, der bliver brugt i modeshowene, er det desværre stadig de diskriminerende og usunde skønhedsidealer, der dominerer.

Det kan godt være, at Zaras kønsneutrale kollektioner gør noget for udvidelse af kønsnormerne, men Zara er på den anden side også eksponent for den masseproducerede »fast fashion«, der forurener planeten. Men heldigvis sker der fremskridt bag om catwalken, pointerer Maria Mackinney-Valentin.

Når vi giver 250 kroner for en klud – og det kan nogle gange være svært at lade være – holder den kort tid, hvorefter vi smider den ud og køber en ny. Det forurener og presser designerne, og det er den cyklus, vi skal bryde. Sabine Poupinel, dansk designer og butiksindehaver

»Modeindustrien er jo en af de helt store miljøsyndere. Det er en udfordring, der lige nu arbejdes meget for at finde en løsning på inden for industrien. Det handler både om materialer, hvordan tøjet bliver produceret, om forbrugeradfærd, og hvordan vi skiller os af med tøjet igen. Men det er en meget, meget kompleks problemstilling, der også bør bakkes politisk op. Man kunne eventuelt overveje kvoter for produktion, som man eksempelvis ser det inden for fiskeriet,« siger Maria Mackinney-Valentin.

Det er Sabine Poupinel enig i: »Modeindustrien skal generelt blive klogere. Klogere på materialer og klogere på, hvad der sker, når man får lavet kollektioner i Kina – hvad det gør ved klimaet og materialerne, og hvad det gør ved landenes forhold til hinanden. Flere designere begynder heldigvis at producere deres tøj i Europa. Det gør tøjet dyrere, men det er også på høje tid,« siger Sabine Poupinel.

Men ansvaret ligger ikke alene hos industrien. Ligesom det generelt er blevet populært at dyrke »slow cooking« og »slow living«, skal forbrugerne også til at dyrke »slow fashion«, forklarer Sabine Poupinel.

»Når vi giver 250 kroner for en klud – og det kan nogle gange være svært at lade være – holder den kort tid, hvorefter vi smider den ud og køber en ny. Det forurener og presser designerne, og det er den cyklus, vi skal bryde. Men at rette op på det kræver også, at man vender en hel forbrugermentalitet om. Det er supersvært, men det er absolut nødvendigt. Det skal være slut med fast fashion,« siger Sabine Poupinel.