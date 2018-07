I hælene på Dan Brown gennem Barcelona

»Mare Nostrum« er en af verdens største computere. Med kapacitet til at foretage 14 kvadrillioner operationer i sekundet rangerer den pt. som nr. tre i Europa. Men det særlige ved den er – i hvert fald i denne sammenhæng – iscenesættelsen af den enorme beregningskraft.

Det naturligvis de 48 grønt lysende og elegant designede racks, som i første omgang fanger blikket, når man træder ind i hjertet af Barcelona Supercomputing Center.

Fuck! Det her sted er jo som taget ud af en Dan Brown-roman. Dan Brown

Men lader man det herefter vandre op over glasburet, der omslutter dem, dukker søjlegange og buer op. Og bagest i det ellers dunkle rum sniger dagslyset sig ind via glasmosaikker med bibelske figurer.

»Mare Nostrum« har til huse i et nedlagt kapel, der måske nok blev afsakraliseret af Barcelonas ærkebiskop, inden computertårne først i 00erne afløste alter og skriftestol. Men det forhindrer ikke centrets ansatte i at lege med den religiøse stemning og sætte gregoriansk sang på lydanlægget, når der er gæster.

Da Dan Brown under forarbejdet til sin seneste bog »Oprindelse« besøgte supercomputeren faldt han ikke overraskende pladask for den særegne men på ingen måde uharmoniske symbiose mellem avantgardeteknologi og streng, spansk kirkearkitektur.

»Fuck! Det her sted er jo som taget ud af en Dan Brown-roman,« udbrød den amerikanske bestsellerforfatter.

Og som sagt, så gjort. Eller vel snarere omvendt.

Livsfarlig kunstig intelligens

IT-guruen Edmund Kirsch, der bliver myrdet i de første afsnit af »Oprindelse«, arbejder på sin epokegørende og – set fra et religiøst synspunkt – ødelæggende opdagelse med base i computercentret.

En anden af bogens hovedpersoner – en beleven men, viser det sig, også livsfarlig kunstig intelligens ved navn Winston, der fungerer som en slags virtuel butler for Kirsch – »bor« i den kvantecomputer, Dan Brown i fiktionen bygger ovenpå »Mare Nostrum«.

Det er også i det tidligere kapel, at forfatterens akademiske action-helt, Robert Langdon, i selskab med en smuk, kvindelig museumsdirektør, opholder sig i romanens lange og filosofiske slutfase.

»Oprindelse« har siden udgivelsen i oktober sidste år solgt millioner eksemplarer, og Barcelona Supercomputing Center, der ligger hengemt på en stille sidevej i et mondænt udkantskvarter, er med et slag blevet verdensberømt.

Krimituristen Robert Langdon De fem bind i Dan Browns populære serie om universitetsprofessoren fra Harvard fungerer, sideløbende med plottet, som kulturguider til en række af den amerikanske forfatters yndlingsbyer. Engle og Dæmoner (2000): Det første bind i serien foregår naturligvis i den katolske verdens hovedstad, Rom. Da Vinci Mysteriet (2003): Browns megabestseller er en hyldest til Paris og mindst det berømte Louvre-museum. Det Forsvundne Tegn (2009): Den eneste bog i serien, som hovedsagelige foregår på hjemmebane i USA, er en hyldest til Washington. Inferno (2013): Robert Langdon er tilbage i Italien blandt kulturskatte i Firenze og Venedig – med en afstikker til Istanbul. Oprindelse (2017): Brown erklærer sin kærlighed til Spanien. Først og fremmest Barcelona men også Madrid, Bilbao og Sevilla. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Tidligere var det stort set kun fagfolk, jeg viste rundt. Nu er antallet af »almindelige« besøgende tidoblet,« fortæller datalogen Oriol Riu, der knap har til at passe sit rigtige arbejde, med et suk.

Andre steder i den catalanske hovedstad er man til gengæld begejstret over den interesse, der følger med som kulisse for Dan Browns på én gang effektive og kulturformidlende thrillere.

En positiv interesse vel at mærke, efter at terrorangreb og, ikke mindst, den betændte konflikt om Cataloniens tilhørsforhold til Spanien det seneste års tid har lagt beslag på opmærksomheden. Det er således lobbyorganisationen Barcelona Global, der har inviteret Berlingske med på en eksklusiv »Oprindelse-rute« gennem byen.

Locations sakset fra turistbrochure

Indtil kort før udgivelsen var det top secret, at handlingen i det femte bind af serien om Robert Langdon var henlagt til Barcelona med afstikkere til andre byer i Spanien.

Eneste indviede uden for Dan Browns inderkreds var hans redaktør hos det spanske forlag Planeta, Elena Ramírez. Hendes opgave var bl.a. at arrangere hemmelige researchbesøg til bogens locations, der også omfatter Montserrat-klosteret, Sagrada Familia, Guggenheimmuseet i Bilbao, kongeslottet i Madrid og general Francos gravmæle nord for hovedstaden.

Men hvorfor valgte den amerikanske forfatter Barcelona og Spanien som ramme om netop denne historie? Og hvorfor, ikke mindst, lader han den foregå på steder, der for de flestes vedkommende, synes sakset direkte fra en turistbrochure?

Modsætningsforholdet mellem videnskab og religion er meget tydeligt i Spanien. Vi har både supercomputere og en katolsk kirke med enorm indflydelse. Elena Ramírez, forlagsredaktør

Elena Ramírez afviser bestemt, at kommercielle hensyn på nogen måde skulle spille ind. Dan Brown befinder sig i en liga, hvor han ikke behøver den slags, forsikrer hun.

»Det er en del af hans stil at bruge locations, som alle i hans – skal man huske – meget brede læserskare har hørt om og samtidig præsentere mere ukendte og magiske steder som eksempelvis computercenteret,« siger forlagsredaktøren.

Spanien har Dan Brown været forelsket i, siden han som 16-årig tilbragte en periode som udvekslingsstudent i byen Oviedo, hvor en lokal pige var hans første store ungdomskærlighed.

»Men når historien foregår her i landet, handler det især om, at dens hovedtema – modsætningsforholdet mellem videnskab og religion – er meget tydeligt og let at iscenesætte. Vi har både supercomputere og en katolsk kirke, der fortsat har enorm indflydelse,« forklarer Elena Ramírez.

Til leje hos Gaudí

Desuden er der naturligvis Antoni Gaudí.

Den i øvrigt ultrakatolske catalanske arkitekts revolutionerende brug af naturens egne byggeprincipper i sit værk udgør en perfekt reference til den gåde om livets oprindelse og menneskehedens fremtid, som Dan Browns IT-guru i bogen mener at have løst.

Det samme gælder det mystiske hvis ikke ligefrem profetiske budskab, som både eksperter og lægfolk ynder at læse ind i Gaudis vildt fabulerende og symbolladede bygninger. To af de mest berømte af dem spiller da også en hovedrolle i »Oprindelse«.

I romanen har Edmund Kirsch lejet hele loftsetagen af Casa Milà eller La Pedrera (Stenbruddet), som den berømte beboelsesejendom på hovedstrøget Passeig de Gràcia også kaldes, hvor han har indrettet en penthouselejlighed.

At det skulle ske i virkelighedens verden, er svært at forestille sig, men på anden side ikke umuligt, forklarer en guide. Tre familier med livslange lejekontrakter bor fortsat i en af Barcelonas mest besøgte turistattraktioner. Og Casa Milàs øverste etage var i 1950erne indrettet som netop eksklusive lofts.

I dag huser det hvælvede og ottetalsformede rum et lille museum. Udstillingsgenstandene, der viser sammenhængen mellem naturen og Gaudís arkitektur, er også med i romanen.

Robert Langdon og den smukke museumsdirektør tager sig tid til at studere dem, mens de leder efter koden, der giver adgang til den myrdede IT-gurus budskab.

Hvorefter de fra Casa Milàs berømte tagterrasse med de skulpturelle »krigerskorstene«, der gav George Lucas inspiration til figurerne i Star Wars-sagaen, flygter videre i helikopter. Med såvel politiet som en ultrakatolsk hitman i hælene og kurs mod, ja, naturligvis, Sagrada Familia.

Klimaks med højdeskræk

Den endnu ikke færdigbyggede kirke, der modtager op mod fem millioner besøg om året, danner rammen om romanens klimaks, hvad angår action.

Der bliver gået til vaflerne i basilikaen. Og Dan Brown har med sikker sans for melodrama henlagt det definitive showdown mellem Langdon og morderen til toppen et af de tårne, som blev bygget færdig i 1920erne, mens Gaudí endnu var i live.

Udsigten herfra er på en gang fabelagtig og stærkt ubehagelig, hvis man har blot en ansats til højdeskræk. Til den ene side er der næsten 100 meter ned til Barcelonas gader. Til den anden suger en afgrund i tårnets hule indre.

Af samme grund blev turen op og ned for år tilbage gjort ensrettet i forsøg på at forhindre tilbagevendende anfald af panikangst i at skabe alt for store trafikproblemer.

Problemet med Dan Browns centrale scene er imidlertid, at der ganske enkelt ikke er plads til at gennemføre det slagsmål, han beskriver. Og såvel Sagrada Familia-fans som haters venter spændt på at se, hvordan man løser den situation, når romanen efter al sandsynlighed dramatiseres.

Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Men i Barcelona håber man, at optagelserne af en film eller TV-serie kan forlænge romancen med Dan Browns univers. Samt skubbe konflikten mellem separatister og spansksindede i baggrunden.

»Byen har jo fortsat masser at byde på,« forsikrer Elena Ramírez tilbage på forlaget Planeta og tilføjer:

»Hvis blot politikerne ville holde op med at ødelægge det hele.«