I et land uden vejvrede og solstols- spærring

Først kunne jeg ikke finde ud af, hvad det var, der manglede. Jeg sad på et hotelresort og spiste morgenmad med udsigt til en swimmingpool omkranset af liggestole, og alt var egentlig, som det plejer sådan et sted, bortset fra, at det pludselig slog mig, at liggestolene var nøgne.

Jeg sendte straks et foto til min gode ven i Danmark og spurgte: »Hvad er forskellen på Filippinerne og Europa?«

Han svarede prompte: »Folk reserverer dem ikke som idioter dernede«. Underforstået som idioterne i vores del af verden. Og så chattede vi lidt om kulturforskelle, for som de læsere, der tager sig tid til at læse mine ugentlige klummer, vil vide, så handler de af og til om netop den slags.

Én betydelig kulturforskel er altså, at ingen i min filippinske omgangskreds har hørt om fænomenet at reservere sin liggestol med et badehåndklæde. Tanken om denne ejendommelige egorøvs-tradi- tion minder mig om utallige charterferier, hvor jeg har siddet på hotelaltaner og spottet især danskere og tyskere, der kom snigende i morgengryet for at booke en badestol tæt på poolen, dog uden selv at være tilstede igen før langt hen på dagen. Hvor mange skøre diskussioner er man ikke røget i, når man så selv mødte op med alle sine unger og ganske forsigtigt indtog en frontposition ved et således tomt, men samtidigt TOTALT HÅNDKLÆDE-RESERVERET solstolsområde, for så pludselig timer senere at blive benhårdt konfronteret af et bandana-indhyllet muskelbundt. Og især hans kærestes trutmund. Tynd som en g-streng, sur som en fermenteret sild. Rendezvous med charterferiens cyster, kort sagt.

Jo, jo, det solbadende folkefærd kommer i alle aldre og afbrændte afskygninger, og det står faktisk så grelt til med rethaveriet, at Star Tour for et par år siden indførte, at personalet måtte fjerne håndklæderne, hvis de ikke havde været anvendt i de seneste 30 minutter. Hvilket tidsmålings-bureaukrati! Måske var det lettere, hvis solstols-tyrannerne trak på den sunde fornuft, der formentlig gemmer sig i toppen af deres grillhungrende krop. Som på Filippinerne.

Her kan man i øvrigt også, stort set, være lige så mange på et hotelværelse, som man lyster. Ganske gangbang-venligt, kan man sige med en overbygning på det europæiske hotel-begreb »gay friendly«, men det handler altså om, at selvfølgelig kan folk dele en seng, ligesom folk kan dele en liggestol.

På samme måde er det gået op for mig, at også vejen er til deling. Min filippinske kone havde aldrig hørt om »road-rage«, før hun kom til Danmark. Hernede er det en uskik blot at pege på folk, hvorfor jeg vitterligt aldrig har set en fuckfinger i den ellers komplet kaotiske trafik. Men selv om vi ikke har trafikkøer i nærheden af de længder, man sidder fast i her, så er det altså i lille Danmark, at man bliver mødt af skingert aggressiv vejvrede. Hernede møver man sig mere eller mindre forsonende frem.

Måske fordi mennesker, der ikke har ret meget, lærer at dele det, de har. Hvorimod at der med vestens privilegier følger en decideret skråt op-finger. Den side af sagen glæder jeg mig aldrig til at komme hjem til.