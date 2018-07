I 200 år har Nationalbanken vogtet over guldet og de danske penge

Vi holdt på den forkerte hest, da omfattende krige ramte Europa i 1800-tallets begyndelse. Man kaldte dem Napoleons-krigene, fordi den franske hersker var den udfarende kraft. Danmark satsede sine penge og skibe på Napoleon og led et forfærdende nederlag, da det viste sig, at englænderne var de stærkeste.

Nationalbanken blev skabt 4. juli 1818

Nederlaget kom til at koste Danmark dyrt, og i kølvandet på krigen løb vi ind i store økonomiske vanskeligheder, fordi vi havde lånt os til de store krigsudgifter. Danmark forsøgte at komme ud af krisen ved at trykke pengesedler, men det førte blot til en ødelæggende hyperinflation, der forstærkede krisen. Mange private borgere gik fallit, og for at stabilisere økonomien og skabe orden i pengevæsenet oprettede man 4. juli 1818 Nationbalbanken. Med i oprettelsen indgik også, at Nationalbanken fik eneret til at udstede pengesedler i Danmark, og man sikrede sig bankens uafhængighed af staten ved at gøre den til et aktieselskab.

Nationalbanken drev gennem mange år bankvirksomhed ved siden af sit virke som nationalbank. Søren Kierkegaard havde konto i banken, som den viste side fra bankens protokol viser. Illustration fra bogen »Danmarks Nationalbank 1818-2018«. Foto: Jon Norddahl

Det var nødvendigt at gøre noget drastisk, for befolkningens tillid til pengene og myndighederne var væk efter den såkaldte statsbankerot i 1813 og den økonomiske krise, der varede i mange år. Kong Frederik VI lagde hele sin royale vægt bag etableringen af banken, der fik til huse i den nuværende Slotsholmsgade i nærheden af Christian IV gamle børsbygning. Først i 1870 flyttede man banken til en bygning ved Holmens Kanal, og i 1976 fik banken hovedsæde i dets nuværende fæstning i Havnegade..

Nationalbanken får eget våbenskjold

Allerede året efter oprettelsen i 1819 udstedte Nationalbanken sine første pengesedler og etablerede sig som en af kongerigets vigtige institutioner. Man fik sit eget kongelige våbenskjold, men først i 1830erne kom økonomien på fode igen. Kongen havde sørget for, at banken fremstod imposant, og man havde ligefrem militære vagter foran hovedbygningen helt frem til 1907.

Fra starten var Nationalbanken som sagt et aktieselskab, men med en ny lov fra 1936 blev den omdannet til en selvejende institution. Den nye grundkapital skød staten ind i banken, og man forpligtede den til hvert år at offentliggøre en beretning om sin virksomhed.

Fra 1818 styrede Nationalbanken det nationale pengesystem, men med Første Verdenskrig og siden Anden Verdenskrig blev det tydeligt, at man måtte samordne valutaforholdene internationalt. Man oprettede derfor i 1944, midt under Anden Verdenskrigs værste blodudgydelser, Den Internationale Valutafond, der skulle fremme det internationale monetære samarbejde. Man knyttede de nationale valutaer til dollaren, der igen blev knyttet til guldet. Systemet varede indtil 1970erne, hvor det brød sammen.

Kriser og bankkrak

Der var gang på gang finanskriser og krak, som Nationalbanken måtte tage sig af for at stabilisere dansk økonomi. Der var en alvorlig pengekrise i 1857-1858 og igen i 1876-78. Disse kriser hang nøje sammen med internationale handelsforhold og politisk spændte situationer.

På grund af frygten for en verdenskrig var der opløb foran Nationalbanken i 1914, hvor borgere ønskede deres indestående omvekslet til guldmønter. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

I 1914 opstod der panik, fordi man frygtede en verdenskrig. Mange private borgere forsøgte derfor at hæve deres opsparinger i bankerne og få omvekslet pengesedler til guldmønter, Det resulterede i et stormløb mod Nationalbanken og panikscener uden for bankens hoveddør, indtil staten suspenderede muligheden for at bytte pengesedler til guldmønter.

Den alvorligste krise, der ramte Danmark, var måske Landsmandsbankens krak i begyndelsen af 1920erne. Landsmandsbanken var landets største, og krakket ruinerede tusindvis af familier, mens bankens direktør, Emil Glückstadt, tog sit eget liv. Nationalbanken måtte træde til, og man reorganiserede Landsmandsbanken, der levede videre i andre bankkonstruktioner med andre navne.

Alvorligt for landets økonomi og bankerne var 1930ernes store økonomiske krise, der startede med et krak i USA i 1929. Danmark klarede sig dog bedre end de fleste lande, fordi vi havde en økonomi , der hovedsagelig var baseret på landbrugsproduktion, så vi kunne producere os delvis ud af krisen. Nationalbanken måtte dog alligevel agere som sikkerhedsnet under truede banker.

Endelig må man medtage den finansielle krise, der ramte verden i 2007-8, hvor den udløsende faktor var uroen på de amerikanske finansielle markeder. Krisen ramte også en række danske banker, der måtte lukke eller få økonomisk hjælp til at overleve. I alt ophørte 62 danske pengeinstituttter med at eksistere, og Nationalbanken måtte give likviditetsstøtte til en række banker og gribe til andre tiltag.

Besættelsen og guldet

Da Danmark frygtede en tysk besættelse, stod man med et konkret problem med guldbeholdningen i Nationalbankens kælder. Man frygtede, at nazisterne ville stjæle guldet. En del af det var allerede i sikkerhed i England, og resten blev allerede fra 1939 hemmeligt fragtet til New York i trækasser, der sendtes over Sverige og Norge. Specielt i 1940 forcerede man disse forsendelser. Mistanken var velbegrundet, for i juni 1941 anmodede det tyske gensandtskab om et møde med Nationalbanken, hvor de efterspurgte de danske guldreserver. Efter krigen blev guldbarerne transporteret tilbage til Danmark.

Papircheks fra Danmarks Nationalbank, udskrevet af den tyske besættelsesmagt. Illustration fra bogen »Danmarks Nationalbank 1818-2018« Foto: Jon Norddahl.

Historien om de hemmelige forsendelser af guldet var i mange år en godt gemt historie, som journalisten Henrik Denta delvist afdækkede i sin bog »»Guld og bedrag« (2015). Men hele historien har vi ikke fået endnu, og i Nationalbankens netop udsendte jubilæumsbog, »Danmarks Nationalbank 1818-2018«, får vi heller ikke hele historien.

De nazistiske udgifter ved besættelsen af Danmark blev finansieret ved at trække på konti i Nationalbanken mod garanti fra den danske stat.

Det var i kasser som denne, at Nationalbankens guldbarrer blev transporteret, for at nazisterne ikke skulle få fat i dem. Illustration fra bogen »Danmarks Nationalbank 1818-2018«. Foto: Jon Norddahl.

Guldet blev i 1951 atter flyttet, under indtryk af den spændte internationale situation, denne gang til Bank of England, som den dag i dag opbevarer det meste af Nationalbankens guld. En enkelt barre vises dog frem i Nationalbankens forhal, hvor besøgende kan røre ved den.

Nationalbankens jødiske medarbejder blev i landet

Mens historien om guldtransporten nu er kendt, så er en anden forunderlig historie om Nationalbanken i de år stadig ikke fortalt - før nu. Nazisterne jagtede alle jøder i en nådesløst opgør, men en enkelt jøde forblev i Danmark under besættelsen og med nazisternes viden - og uden at de gjorde ham noget. Der var tale om Siegfried Hartogsohn, der var født i Randers og som økonom blev ansat i Nationalbanken, hvor han blev kontorchef i 1938.

Hartogsohn har efter krigen afgivet beretning til holocaustcentret Yad Vashem om, hvad der skete. Få dage før 1. oktober 1943 modtog Hartogsohn en advarsel fra statsminister Wilhelm Buhl om, at en jødeaktion ville komme. Siegfried Hartogsohns familie i Randers blev alle taget af tyskerne og deporteret til kz-lejren Theresienstadt, men Siegfried Hartogsohn fandt ikke en flugtrute og valgte derpå at blive og fandt skjul sammen med sin hustru i Nationalbankdirektør Svend Nielsens privatbolig.

Sven Nielsen forsøgte at få Hartogsohn med på en flugtrute til Sverige, men det mislykkedes, og så fik man etableret en kontakt til den jødevenlige tyske konsul Krueger, der fik det arrangeret, så tyskerne tillod Hartogsohn at blive og arbejde i Danmark. Så mens de europæiske jøder blev jaget og myrdet, kunne Siegfried Hartogsohn passe sit arbejde i banken - hvilket var en fuldkommen unik situation i naziperioden.

Nazisterne lod både Hartogsohn og banken være i fred. Kun 29. august 1943, da den danske regering gik af, besatte tyskerne banken en enkelt dag, men lod ellers banken være i fred. Der var en modstandsgruppe i banken, ifølge Hartogsohns vidneudsagn. Han var ikke selv i kontakt med den, men denne gruppe gav Frihedsrådet alle oplysninger om tyske økonomske transaktioner.

Hvor Stein i Korsbæk bank i Matador blev hjulpet til Sverige, forblev Siegfried Hartogsohn altså på sin post og kunne opleve befrielsesdagen som en fri mand. Han blev efter krigen direktør for banken.

Falskmønteri og sikkerhed

Nationalbanken stod fra 1818 for udstedelsen af pengesedler og fra 1975 også af mønter. I dag er denne udstedelse dog udliciteret. Falsmønteri ramte tilliden til pengene hårdt, og derfor var straffen for den slags også streng. I gamle dage var der ligefrem dødsstraf for falskmønteri, og det var faktisk stadig straffen i 1818. I dag straffes falskmønteri med fængsel i op til 12 år.

Et af de mere muntre eksempler på falskmønteri er fra 1903, da en glad mand under en bytur i København forsøgte at betale en flaske champagne til 80 kr med otte falske 10 kronesedler. Det viste sig, at de stammede fra en større produktion af falske sedler.

I vore dage er de gamle hyggelige falskmøntere afløst af nye trusler som bl.a. støtte til terror og cyberkriminalitet. Det betyder, at Nationalbanken i dag er involveret i et ressourcekrævende arbejde med sikkerhed og kontrol med betalingssystemer.

Nationalbanken markerer sit jubilæum bl.a. med udgivelsen »Danmarks Nationalbank 1818-2018«, skrevet af Kim Abildgren. Bogen kan downloades fra Nationalbankens hjemmeside.