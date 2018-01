Danske MeToo-fortællinger

»Hvor vil det være dejligt, hvis vi går i seng sammen, så vil vores samarbejde blive endnu bedre«

I en lukket facebookgruppe har danskere fra film- og teaterbranchen delt deres erfaringer med sexisme og sexchikane. Over 500 vidnesbyrd er blevet delt. Dorte Rømer og Lærke Reddersen har udvalgt 100 af indlæggene og anonymiseret og redigeret dem. De blev i december læst op ved et arrangement på Edison Teatret i København. Berlingske bringer her et udvalg af de fortællingerne fra den danske scenekunstverden.