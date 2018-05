Hvor meget må en illustration ligne et kunstværk?

Den danske billedkunstner Peter Ravn fik sig noget af en overraskelse, da han i søndags så forsiden på den store tyske avis Die Zeit. Han var tilfældigvis i Tyskland. På forsiden var en illustration, der til forveksling lignede hans maleri »Album«. Han havde i løbet af ugen været i kontakt med Die Zeit, der var interesseret i at bruge »Album« til en forsideillustration, og de aftalte en pris på 700 euro. Avisen bad ham om at ændre farverne på maleriet, men da han ikke var interesseret i at gøre det, sagde avisen, at de havde fundet en anden løsning, og han hørte ikke mere fra dem.

»Juristen sagde, at jeg måske, måske ikke havde en sag. Det er ikke det samme billede, men det er tydeligt inspireret, og korrespondancen er afslørende. Han fortalte, at man plejer at fordoble beløbet, hvis et værk er brugt uden ens tilladelse,« siger Peter Ravn, der har sendt Berlingske et billede af sit maleri (øverst) og den avis, han tilfældigvis så i Tyskland i søndags.

»Jeg blev meget overrasket over at se, at de havde en illustration på forsiden, der meget tydeligt er et plagiat af mit maleri. Man kan se det på hænderne og hele måden, manden ligger på. De har bare sat en laptop i stedet for en bog. Jeg tænkte: »Må man egentlig det?«,« siger Peter Ravn.

Ifølge Billedkunstnernes Forbund (BKF) kan det være vanskeligt at drage grænsen mellem ulovlig eftergørelse (plagiat) og fri benyttelse af et eksisterende kunstværk, hvor der skabes et nyt selvstændigt værk. Man må gerne kunne se, at en kunstner har været inspireret af en anden, men det nye værk skal opfylde visse krav til individualitet for at undgå plagiat. Peter Ravn kontaktede derfor BKFs jurist.

Læs også »Jeg får tårer i øjnene, når jeg ser en Tintin-skitse«

»Juristen sagde, at jeg måske, måske ikke havde en sag. Det er ikke det samme billede, men det er tydeligt inspireret, og korrespondancen er afslørende. Han fortalte, at man plejer at fordoble beløbet, hvis et værk er brugt uden ens tilladelse,« siger Peter Ravn.

Han skrev derfor til den medarbejder fra Die Zeit, han havde været i kontakt med, og spurgte, om de kunne løse sagen ved, at han sendte hende en regning på 1.400 euro - det dobbelte af det beløb, de havde aftalt. Medarbejderen svarede hurtigt tilbage, at hun var meget ked af det, og at han skulle sende regningen.

Læs også Vild maler erobrer Sophienholm

Illustrationen er tydeligvis inspireret af dit maleri, men der er også forskelle. Hvor meget skal man ændre, før et værk ikke er plagiat?

»Jeg er ikke jurist, men eftersom de først spørger mig om lov til at bruge billedet, og bagefter siger, at de har fundet en anden løsning, er det i mine øjne et plagiat. Dialogen inden gør udslaget. Det er dårlig stil, at hun ikke fortæller det. En så stor avis som Die Zeit burde kunne få deres egne idéer til illustrationer. Det er tyndt at bruge en andens idé på den måde. Det er ikke så stort et nyhedsmedie værdigt,« siger Peter Ravn, der understreger, at sagen blev løst i mindelighed, og at medarbejderen beklagede meget.