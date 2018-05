»Hvis flere kvinder får lov at lave film, vil kvinder blive behandlet mindre dårligt på film«

Berlingske har talt med Anna Serner, direktør på Det Svenske Filminstitut, og hovedarrangør bag en stor MeToo-konference under den igangværende Cannes-festival. Med konferencens slogan »Take two: Next moves for #metoo« vil man gerne fokusere på kønsulighed og seksuelle overgreb i filmbranchen. Berlingske har spurgt hende, hvor de største barrierer befinder sig efter den første bølge af MeToo-sager.

Hvorfor er det vigtigt at afholde en MeToo-konference i Cannes - skyldes det byens forhistorie med Harvey Weinstein, der er ansvarlig for mange MeToo-sager?

AS “Vores kulturminister (Alice Bah Kuhnke, red.) gav os sidste år opgaven at lave et arrangement om kønsulighed og da hun mødte den franske kulturminister, var hun med på ideen. I år er interessen for at være med så stor, at vi kan vælge og vrage mellem store profiler, der gerne vil med i programmet. Cannes er et symbol på filmindustrien, og det sted hvor man kan få den største opmærksomhed, så derfor er det naturligt at være her. Der er andre arrangementer om kønsulighed under festivalen, men vores er har størst fokus på MeToo.

Læs også Peter Aalbæk Jensen: »Jeg identificerer mig med MeToo-kampagnen!«

I lande som Frankrig, Italien og til en vis grad Danmark har der været en ambivalent holdning til MeToo, hvor særligt den ældre generation har stillet sig skeptisk over for bevægelsen. Er det muligt at overvinde forskellene i mentaliteten eller må man til en vis grad acceptere kulturforskellene?

AS: “Vi er nødt til at acceptere nationale forskelle, og elsker på mange måder diversiteten i Europa, men når det handler om MeToo er kønsdiskrimination og seksuel chikane helt uacceptabelt. Kønslighed er en del af menneskerettighederne, som de europæiske lande har underskrevet. Det ville være hyklerisk for lande at betragte overgreb, som en del af en bestemt kultur. Men vi har også forskellige opfattelser af hvem vi er. I Frankrig og Italien lægger kvinder meget vægt på en selvopfattelse der bygger på feminitet, og jeg skal ikke fortælle dem, at det er forkert, så længe de bare deltager i samfundets beslutningsprocesser. At være en feminin kvinde burde ikke betyde, at man skal leve med seksuel chikane. Det vil være forskelligt, hvor lang tid der går, før alle lande har kønslighed. Men jeg håber, at alle tager det alvorligt, også selvom der findes mennesker der ikke kan skelne mellem flirt og seksuel chikane. Den holdning er noget møg. Alle der har en datter kender forskellen på flirt og chikane.

Filmproducent Peter Aalbæk Jensen har åbent erklæret, at han ikke har læst Zentropas nye regler for mobning og chikane. Hvad tænker du om det?

AS: “Peter Aalbæk har ikke en ledende position længere, og jeg forventer at Zentropas ledelse sikrer sig, at han ikke længere chikanerer nogen. Herfra vil vi følge op ved at konsultere Zentropas svenske partnere som Film i Väst, og sikre os at reglerne mod sexual chikane bliver holdt, hvis de fortsat skal modtage svensk støtte. Zentropa har vedtaget nogle gode regler, og vi vil holde øje med at de bliver efterfulgt. Men jeg har ikke flere kommentarer til Peter Aalbæk Jensen. Han er et problem for Danmark, ikke Sverige.

Læs også Cannes-juryformand Cate Blanchett: »At være smuk udelukker ikke at være intelligent«

Er der en sammenhæng mellem den lave andel af kvinder i filmindustrien og forekomsten af vold mod kvinder i film?

AS: “Det er klart, at der er blevet lavet mange film der reproducerer stereotyper (om kvinder, red.) og holder dem i live. Det handler ikke bare om film, men om reklamer, medier og interviews. Det er en struktur, der er over hele samfundet. At få en større diversitet blandt dem der fortæller historierne, kan bidrage til større aktualitet og originalitet. Det er en af grundene til at vi har brug for kønslighed. Vi blander os ikke i indholdet, men vi leder efter originalitet. Det er det Sverige går ind for. Jeg tror, at vi vil se, at hvis flere kvinder får lov at lave film, vil kvinder blive behandlet mindre dårligt på film.”

Hvordan kønsulighed og kønsrelateret chikane eller vold relateret? Er seksuel chikane blevet mindre hyppig i den svenske filmbranche efter at I har gennemført højere kønslighed?

AS: “Kønsulighed og kønsrelateret chikane kommer fra det samme sted. Kønsulighed skaber magtstrukturer, der giver mænd mere magt end kvinder. Man kan se det mange steder. Kvinder bliver behandlet anderledes, når de taler offentligt. Kvinder, der ikke får penge til at lave film for er et andet tegn, eller at der er en overvægt af kvinder der passer børn. Et tredje tegn er mænd der mener, at de har ret til kvinders kroppe. Den overbevisning fører til mænd der voldtager og i nogle tilfælde slår kvinder ihjel. Det er svært at sige om chikane er blevet mindre i Sverige, men vi ved, at der er en bedre atmosfære på filmhold med en overvægt af kvinder. Overalt findes der dog såvel kvinder der er røvhuller og mænd der er røvhuller. Det er et generelt billede, at man har vænnet sig til en meget barsk tone i filmbranchen.”

Konferencen begynder søndag i Cannes-festivalens Palais de Festivals og får deltagelse af blandt andre Sveriges og Frankrigs kulturministre Alice Bah Kuhnke og Francoise Nyssen.