»Hvis der er mange dystopiske bøger, så er det nok, fordi der er noget dystopisk i vores tid«

Hele morgenen har Olga Ravn sat malertape op i familiens entré i lejligheden ved Dybbølsbro i København. Og så har hun også lige skullet rydde op og nå et bad.

»Min kæreste, som er svensker, og vores søn på to er i Stockholm indtil lørdag, og jeg har lovet at male, men jeg havde ikke lige tænkt på, at jeg også har en bogudgivelse i disse dage. Jeg er ikke engang begyndt at male endnu,« siger Olga Ravn og kigger på væggene, som tørster efter maling.

»De ansatte«, som har fået den sjældne genrebetegnelse »arbejdspladsroman«, udkommer fredag.

Det er en science fiction-fortælling om livet ombord på »det sekstusinde skib«, som bevæger sig i det ydre rum på jagt efter »Nyopdagelsen«, en planet, der med dale, blomster og grønne træer minder om Jorden. Rumfartøjet er bemandet med både mennesker og laboratorieskabte menneskelignende »mennesker«. Romanens hovedsigte er ikke rumteknologi, bioteknologi og ukendte planeter, men derimod »de ansattes« grænseløse loyalitet mod deres arbejdsplads og arbejdsgiver på Homebase.

Olga Ravn ligner ikke en hard core sci-fi-læser. Hun udstråler mere poesi og følsomhed end rumraket. Hun har tidligere blandt andet skrevet digtsamlinger, oversat den amerikanske forfatter Joan Didion og som tidligere forlagsredaktør på Gyldendal redigeret en genudgivelse af Tove Ditlevsens digte. Ser man bort fra, at hendes digtsamling »Mean Girl« fra 2014 indeholdt et par science fiction-agtige digte, så er »De ansatte« hendes sci fi-debut.

»Men jeg er glad for at læse sci fi, og så mødte jeg kunstneren Lea Guldditte Hestelund, som også er vild med genren, og hun spurgte, om jeg ville skrive nogle tekster til en udstilling med sci fi. På det tidspunkt havde jeg ikke skrevet noget i et år, jeg var faktisk gået i stå, men jeg skrev romanen på en måned fra 10. november til 10. december. Det var så sygt. Jeg satte mig ned på en café og skrev hver dag fra kl. 10 til kl. 13, og så havde jeg fri.«

Teksterne, som er anonyme vidneudsagn fra de ansatte på rumskibet, blev en del af Lea Guldditte Hestelunds udstilling, og i en udvidet form er de nu blevet til romanen »De ansatte«.

“Jeg vil gerne opretholde det skel mellem job og privatliv, men der er en ydre verden, som prøver at bryde skellet ned. Man modtager emails og taler i telefon hele tiden, står i Ikea en søndag og får en sindssyg vigtig email, og hjertet begynder at hamre,« siger OIga Ravn.

Hvorfor har du skrevet om en arbejdsplads og dens ansatte?

»Jeg er meget optaget af, hvordan arbejdet giver identitet. Jeg har selv været sygeligt optaget af mine egne præstationer, og det er usundt. Jeg har faktisk været sygemeldt, fordi jeg havde angst, og jeg tror også, at det er derfor, at det har været så befriende at skrive sci fi, fordi det var en måde at få fri fra mig selv på.«

Hvorfor er de ansatte i din roman så besatte af at præstere, at de næsten underkaster sig?

»Arbejdet er hele deres liv. Jeg var selv meget optaget af, hvad arbejde er, specielt efter at jeg havde fået et barn. Det er så stort et omsorgsarbejde at være gravid, føde, amme og tage sig af barnet. »Det kan godt være, at jeg ikke får løn, men det her er virkelig et arbejde,« tænkte jeg.«

Jeg er meget optaget af, hvordan arbejdet giver identitet. Jeg har selv været sygeligt optaget af mine egne præstationer, og det er usundt. Jeg har faktisk været sygemeldt, fordi jeg havde angst. Olga Ravn

Er din bog en lignelse over den moderne arbejdsplads?

»Nej, det er ikke en allegori 1:1, men jeg gerne vil kritisere forestillingen om, at arbejdsgiveren sætter reglerne. Jeg havde overvejet en strejke i bogen, en organiseret modstand blandt de ansatte, men det gik op for mig, at det ikke er muligt. Der er en form for oprør, men det er et voldeligt og desperat oprør. Der er i bogen et vidneudsagn fra en af de ansatte, som er bange for ikke længere at være loyal over for organisationen. Det gør vedkommende virkelig bange, og han/hun beder om en ny opgave. Den følelse har jeg selv haft.«

Oplever du selv arbejde på den måde?

»Det er klart, at jeg overdriver det i bogen, men jeg hvis man følger den logik, der findes i vores arbejdsliv, så kan det godt ende på den måde. Der er mennesker, som ikke har et liv uden for deres arbejde. Jeg har i romanen været interesseret i at beskrive, at de ansatte hele tiden oplever, at de har følelser, som ikke er produktive, samtidig med, at de er hjernevaskede til, at det bare er arbejde og produktion, som tæller.«

Er det svært for dig selv at dele dit liv op mellem det private med barn og mand og så arbejde?

»Jeg vil gerne opretholde det skel mellem job og privatliv, men der er en ydre verden, som prøver at bryde skellet ned. Man modtager emails og taler i telefon hele tiden, står i IKEA en søndag og får en sindssyg vigtig email, og hjertet begynder at hamre. Det er helt vildt stressende. Som kvinde med et lille barn ved jeg, hvor svært det er at balancere mellem det, man gerne vil gøre derhjemme, og jobbet. Jeg havde på et tidspunkt en drift mod bare at forsvinde i mit arbejde, fordi det var så svært for mig med alle disse email, krav og hierarkier på arbejdspladsen på den ene side og den økonomiske virkelighed, hvor man skal tjene penge, på den anden side. Det gjorde mig bange.«

Fakta: Olga Ravn Født 1986. Datter af sangeren Anne Dorte Michelsen og billedkunstneren og designeren Peter Ravn. Vokset op i København. Hun er uddannet fra Forfatterskolen 2010 og har i halvandet år læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har været anmelder og klummeskribent på Politiken, Femina, Information og Klassekampen. Sammen med forfatteren Johanne Lykke Holm driver hun skriveskolen og perfomancegruppen Hekseskolen. Hun har skrevet en række digtsamlinger, bl.a. Den anmelderroste »Den hvide Rose«, som hun sidste år var indstillet til Læsernes Bogpris for, og hun har som redaktør på forlaget Gyldendal redigeret bl.a. en digtsamling af Tove Ditlevsen, som hun beundrer. Hun og hendes kæreste har søn på to år. Familien bor på Vesterbro i København. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Hvad synes du om de værdier, der præger arbejdsmarkedet?

»Da jeg var ansat på et forlag, var jeg på deltid, og jeg har hele tiden været i udkanten af arbejdslivet. Så i forhold til arbejdsmarkedet er jeg en slags alien, der står i en døråbning og kigger ind. Jeg synes, at det sprogbrug, der præger arbejdsmarkedet, er fuldstændigt langt ude. Man skal effektivisere, optimere, hæve tempoet og sætte sig mål. Vi skal forbedre os hele tiden. Man taler om mennesker, som om de er en slags teknik. Figurerne, de menneskeskabte, i min bog taler om, at de er programmerede. De taler selv om, at de har brug for en opdatering, hvis de begynder at have for mange følelser. De undertrykker virkelig sig selv og har fuldstændig overtaget arbejdspladsens normer. Jeg HADER, at vi skal se på mennesker på den måde. Det er tydeligt, at man ikke tager hensyn til det menneskelige. Vi har skabt en verden, der handler om vækst og effektivitet, men vi er som mennesker ikke skabt til at leve i den verden. Hvis vi fortsætter ad den vej, så ender vi ligesom individerne i min bog, som er ligeglade med, om de lever eller dør.«

Hvorfor bliver mennesker så lydige og disciplinerede?

»Fordi magten er så stærk, og fordi de er bange. Hvis man tilstrækkeligt mange gange siger til mennesker, hvad der giver dem værdi, så begynder de at tro på det. En nyligt offentliggjort undersøgelse viser, at 40 pct. af alle unge kvinder har symptomer på stress. Det er, fordi de føler, at de skal præstere. De forsøger at opbygge et billede af sig selv, som de pludselig føler er falsk.«

Er det ikke et overdrevent og formørket billede, du tegner af arbejdsmarkedet - vi har kortere arbejdstid og mere fritid end nogensinde?

»Jo, det er helt klart, præcis som du siger, »formørket og overdrevet«, det er nemlig en genrekonvention i science fiction! Jeg vil ikke som sådan kritisere arbejdet, som i sig selv er meget spændende. Det, jeg i bogen vil kritisere, er arbejdspladsens tendens til at dele alt op i kasser og kategorier. Der mangler rummelighed. Jagten på effektivitet fjerner altings sjæl. Det er umenneskeligt at se på mennesker som redskaber for væksten. Det er selve den umenneskeliggørelse, som jeg vil have til at træde frem i bogen.«

Forfatter Olga Ravns nye roman, »De ansatte« udkommer fredag.

Hvad kan litteraturen tilføre samfundsdebatten?

»Sci fi og »spekulativ fiktion« - som Margaret Atwood siger, at hun skriver med romanen »Tjenerindens fortælling«, der beskriver et totalitært samfund - har altid taget en logik i samfundet og skruet helt op for den for at se, hvad det er for nogle nogle værdier, vi lever efter, og det er også det, jeg gør i »De ansatte«. Folk glemmer, at sci fi også handler om sociologi, antropologi og politik. Man kan på en rigtig fed måde skrive om disse ting, uden at bøgerne indeholder lange politiske samtaler. Man er i det ydre rum, og det sætter læseren fri til at føle the horror.«

Er dystopiske romaner blevet en litterær tendens?

»Ja, både i Danmark og i udlandet. Det er der flere grunde til. En af dem er, at den politiske virkelighed er blevet så grotesk. Vi har brug for en grotesk fiktion til at beskrive virkeligheden.«

Hvad tænker du på?

»Der er inden for de seneste fem år sket et vildt skred i vores politiske virkelighed. Selvfølgelig med valget af Donald Trump, men for så vidt også med vores egen regering. Jeg stemte ved valget, men føler mig på ingen måde repræsenteret af regeringen. Jeg var chokeret over regeringens og innovationsminister Sophie Løhdes måde at håndtere overenskomstforhandlingerne på. Hvordan kan de repræsentere folk på den måde? Jeg forstår slet ikke, hvordan Ghettoplanen kan være lovlig - er regler om at dømme borgere i forhold til bopæl ikke i strid med internationale regler? Der er sket et hurtigt skifte i, hvilke værdier vi betragter som grundlæggende. Da jeg gik i gymnasiet, var menneskerettighedskonventionerne hellige, og det var jeg glad for. Men nu lever vi i en politisk virkelighed, hvor menneskerettigheder bliver italesat som noget, man skal lovgive rundt om. Det er uhyggeligt. Det er også derfor, jeg har skrevet en bog, hvor der er nogle, som ligner mennesker, men som er mindre værd end mennesker. De bliver ikke betragtet som mennesker i samme ret. Det er uhyggeligt.

Man kan diskutere, om min bog er en dystopi, men hvis der er mange dystopiske bøger, så er det nok, fordi der er noget dystopisk i vores tid - eller at vi i hvert fald er besatte af en dystopisk historie, at Tredje Verdenskrig kan ses i horisonten eller noget andet. Jeg kan ikke vurdere, om det er realistisk eller ej, men jeg kan som forfatter mærke, at det er noget, folk tænker på. Det er en følelse, som er stærkt til stede, og derfor smitter den af på, hvad jeg skriver.«