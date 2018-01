De moderne mennesker skal ikke tro, at de får en præmie for at være til. Hverdagen er ingen konfettikanon. Tværtimod har de fleste af os meget godt af en dosis selvhad. Det mener forfatteren Nikolaj Zeuthen, der er tilbage med ny, kras roman om sin egen generation – og lidt om den selvkritik, der kan være sundt for selv den bedste.