Hvad hvis din far var nazistisk landsforræder?

Anne-Marie Christensens bog »Landsforrædernes børn« må have været en svær bog at skrive. Emnet er i sig selv ubehageligt, for historien handler om afskyvækkende handlinger og de uskyldige børns oplevelser af skam. Dertil kommer, at dokumentationen ikke er overvældende, fordi de fleste børn, som Anne-Marie Christensen havde samtaler med, i sidste ende bakkede ud af deres tilsagn om at medvirke, fordi de frygtede konsekvenserne af at blive identificeret som børn af nazister. Og endelig var Anne-Marie Christensens egen bedstefar en af landsforræderne og hendes mor deltog kun modvilligt i bogens tilblivelse med sin fortælling om sin opvækst hos en tidligere nazist. I sidste ende omfatter bogen 10 interviews med børn af nazistiske landsforrædere, anvendelse af retssagsdokumenter og en række samtaler med andre børn, som altså i sidste ende sprang fra.

De danske Nazister (DNSAP) afholder parade i Holte.

Der var 13.521 dømte landsforrædere efter krigen. Mange af disse fik børn, men man kender ikke til det samlede antal, men Anne-Marie Christensen gætter på, at gruppen tæller mellem 27.000 til 40.000 danskere. Anne-Marie Christensen hævder, at der stort set ikke er skrevet om disse børn, hvilket ikke er korrekt, men hun har dog ret i, at hendes indsats med interviews er velkommen. Hendes synspunkt er, at landsforræderne og deres børn blev skrevet ud af historien, fordi en national stemning efter krigen havde behov for en national fortælling, hvor landsforræderne blev brugt som skurke.

Anne-Marie Christensens egen bedstefar hed og blev født i Sønderjylland. Indtil han blev 15, var han tysk statsborger, men ved afstemningen i 1920 blev han dansk. Han blev uddannet gardehusar i den danske hær, men i 1936 meldte han sig ind i det danske nazistparti DNSAP, I 1938 blev han gruppefører i DNSAP, og i juni 1942 meldte han sig til tysk krigstjeneste i Frikorps Danmark. Han blev derpå overført til Waffen-SS og sendt til Frankrig. I 1943 blev han beordret til Danmark og blev medlem af Schalburgkorpset, hvor han bl.a. blev vagtmester og kommandør for et bevæbnet vagthold på 26 mand og bistod med at optrevle modstandsgrupper. I februar 1944 blev han overført til krigstjeneste ved SS-Division Wiking og sendt til Østfronten. Han blev taget til fange af englænderne, men flygtede og sneg sig tilbage til Danmark. Han blev anholdt i august 1945, sad i Fårhuslejren og fik en dom på fire års fængsel. Anne-Marie Christensens mor måtte alene klare deres tre børn. Asmus Andersen blev løsladt i 1948. I bogen fortæller Anne-Marie Christensen mor om sit liv, og man fornemmer hvor vanskeligt det har været.

Schalburgkorpset marcherer ved Høveltegaard.

I næsten alle tilfælde rugede tavsheden over familierne. Man snakkede ikke om mandens gerninger, og da han blev løsladt af fængslet, så fortsatte tavsheden. Kun i et par tilfælde slap sandheden ud, fordi børnene fandt oplysninger om faderens tyske krigsdeltagelse. Anne-Marie Christensen er inde på, at retsmaterialet ikke fortæller meget om fædrenes handlinger i tysk tjeneste. Det hænger sammen med, at de danske myndigheder var interesserede i handlinger begået i Danmark, men som regel ikke søgte oplysninger om ugerninger begået uden for landets grænser.

For de fleste af børnene betød faderens krigsdeltagelse en følelse af skam, som de fik at føle i samvær med andre børn eller i mødet med voksne, som ønskede at hævne sig på nazister og mente, at børnene også på en eller anden måde var skyldige. Det har ikke været nemt at erkende, at ens far ikke var en helt, men derimod det værste, man kunne tænke sig i Danmark efter krigen, nemlig en nazistisk landsforræder. Anne-Marie Christensen spørger selv i bogen, hvordan hendes bedstefar dog kunne melde sig til krigstjeneste, når han havde tre små børn derhjemme, og hvordan familielivet kunne fortsætte, som om intet var hændt, efter han kom ud i 1948.

En afdeling af processionen fra Slagelse-mødet var i nationaldragter og repræsenterede de danske nazister.

Anne-Marie Christensen skriver i bogen, at skildringen af landsforræderne blev unuanceret dæmonisk, som i TV-serien Matador, hvor en skidt person, der har fejlet i alle livets forhold, melder sig til Regiment Nordland. »Blomsten af Danmarks bundfald«, som det siges i Matador. Hun mener, at de blev syndebukke for en nation, hvor de moralske kridtstreger var temmelig udviskede, og hvor der derfor var et behov for skurke, der tegnede kridtstregerne tydeligere op. Det kan hun have en pointe i. Mange deltog i samarbejdet med tyskerne uden at blive dømt for noget, og kommunisterne samarbejdede gerne med nazisterne 1939-1941, uden at nogen klandrede dem for det efter krigen eller spyttede efter deres børn. Alligevel er ordet dæmonisering et for stærkt udtryk, når det drejer sig om mennesker, der havde overtrådt fundamentale juridiske og moralske kridtstreger, og hvoraf flere, som f.eks. Asmus Andersen, må have begået ugerninger, når man tænker på hans karriere i nazi-tjeneste. Derved kommer Anne-Marie Christensen for langt ud i sin forståelse af disse landsforrædere og sin egen bedstefar, og hvis hun havde nøjedes med en indfølende skildring af børnenes skæbne, så havde hun stået stærkere.

Det er Anne-Marie Christensens håb, at landsforrædernes børn, der aldrig kunne dele nationens erindring om en fælles fortid, nu med en mere nuanceret historiefortælling kan blive en del af den kollektive erindring. Bogen er et sympatisk forsøg på at fortælle en fortrængt historie om uskyldige børns opvækst i skyggen af deres fædres handlinger, men materialet er lidt for tyndt, og forfatteren skulle have undladt at relativisere landsforrædernes rolle.

Landsforrædernes børn. Skam og fortrængning.

Forfatter: Anne-Marie Christensen. Sider: 171. Pris: 250 kr. Forlag: Etnovator.