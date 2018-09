Hustru forsvarer Woody Allen efter mange års tavshed – og anklager Mia Farrow for børnemishandling

Er den verdensberømte filminstruktør Woody Allen en pædofil sexforulemper?

Det spørgsmål har været diskuteret adskillige gange, siden Woody Allen chokerede verden ved at indlede et forhold til den dengang 21-årige Soon-Yi, datter af Woody Allens daværende kone, Mia Farrow. Hovedpersonen i en af de største kendis-skandaler nogensinde, den nu 47-årige Soon-Yi, der stadig er gift med Woody Allen, tager nu bladet fra munden og fortæller i en langt interview med New York Magazine om sit ægteskab, bl.a. fordi #MeToo-bølgen igen har pustet liv i debatten om Woody Allens seksuelle præferencer.

Historien er mere indviklet end som så: Soon-Yi blev adopteret fra Sydkorea af Mia Farrow og hendes forhenværende mand, André Previn, da Soon-Yi var seks år gammel. Mia Farrow har udover sine tre biologiske børn gennem årene adopteret i alt ti børn. Da Mia Farrow blev skilt fra Previn, fandt hun i stedet sammen med Woody Allen, som hun var kærester med i 12 år. Deres forhold fik en brat og skandaløs afslutning, da Woody Allen indledte en affære med den 21-årige Soon-Yi, som han giftede sig med i 1997.

Siden har Mia Farrow og Woody Allen ligget i bitter strid. Mia Farrow beskylder Woody Allen for, udover ægteskabet med Soon-Yi, at have forgrebet sig på en anden af hendes døtre, Dylan Farrow, der på det tidspunkt var syv år gammel.

My statement on New York Magazine: pic.twitter.com/xml6pdaZqb — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) September 17, 2018

Bryder tavsheden

Soon-Yi tager nu efter mange års tavshed bladet fra munden i et interview med New York Magazine. Hun tager Woody Allen i forsvar og afviser alle anklager mod ham.

»Det, der er sket med Woody, er så forfærdeligt, så uretfærdigt,« siger Soon-Yi Previn, som i stedet retter skytset mod sin adoptivmor.

»Mia har udnyttet #MeToo-bevægelsen og præsenteret Dylan som et offer. En hel generation hører nu om det på ny, selvom de ikke burde.«

Soon-Yi fortæller til New York Magazine, at hun sagtens kan forstå Mia Farrows vrede over hele dramaet omkring hendes egen affære med Woody Allen. Men hun beskriver også sin adoptivmoder som »Et jordfaldshul, der trak alt omkring sig med ned.«

Intet mor-datter forhold

Soon-Yi fortæller, at hun aldrig har haft særligt varme følelser for sin adoptivmor. Lige fra den første gang, hun mødte Mia Farrow på børnehjemmet i Sydkorea, har hun angiveligt ikke brudt sig om hende.

»Jeg husker tydeligt, da jeg så hende første gang. Hun kom hen til og lagde armene om mig, for at give mig et stort knus. Men jeg stod der bare helt stivnet og tænkte - Hvem er den her kvinde og hvorfor rører hun ved mig?«

Mia Farrow beskrev tilbage i 90erne da affæren fandt sted sin adoptivdatter som værende »langsom.« Dengang sagde Soon-Yi følgende til Newsweek:

»Jeg er ikke en retarderet lille mindreårig blomst, der blev voldtaget, misbrugt og ødelagt af min onde stedfar - slet ikke.«

Hun prøvede at lære mig alfabetet med de der træklodser med bogstaver på. Hvis jeg ikke gjorde det rigtigt, kastede hun dem efter mig eller ned på gulvet ved siden af. Soon-Yi Previn

I dag forklarer Soon-Yi New York Magazine, at hun aldrig har været dum, men blot havde indlæringsvanskeligheder som barn. Indlæringsvanskeligheder som Mia Farrow angiveligt lod hende høre for i stor stil i løbet af barndommen.

I interviewet tegner hun et billede af Mia Farrow som en ondsindet og hjerteløs mor, der sågar mishandlede og nedgjorde hende.

»Hun prøvede at lære mig alfabetet med de der træklodser med bogstaver på. Hvis jeg ikke gjorde det rigtigt, kastede hun dem efter mig eller ned på gulvet ved siden af,« siger hun.

Soon-Yi påstår, at hun blev tildelt både lussinger og slag af Farrow under opvæksten med sin nye adoptivfamilie. Hun fortæller til New York Magazine, at Mia Farrow blandt andet slog hende i hovedet med en hårbørste, mens hun hånede hende med, at hun var dum. Hun blev løftet op i fødderne af sin adoptiv mor, så hun hang og dinglede med hovedet nedad. Fordi Mia Farrow »havde læst, at mere blod til hovedet gjorde en klogere«

Søskende: Det hele er løgn

Soon-Yis søskende dementerer de udtalelser, Soon-Yi kommer med i interviewet med New York Magazine. Dylan Farrow har lagt et opslag ud på Twitter, hvori alle de andre søskende afviser samtlige anklager.

I'm grateful to my siblings for standing by me and my mother. Statement from Matthew Previn, Sascha Previn, Fletcher Previn, Daisy Previn, Ronan Farrow, Isaiah Farrow, and Quincy Farrow: pic.twitter.com/aBjWFUJjdH — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) September 17, 2018

Ronan Farrow, et af Mia Farrows tre biologiske børn, har beskrevet Mia Farrow som en “hengiven mor” der “skabte et kærligt hjem.”

»“Men det forhindrede ikke Woody Allen og hans allierede i at plante historier, der angriber og bagvasker min mor,« siger han og fastholder, at Mia Farrows anklage om, at Woody Allen har forgrebet sig på Dylan Farrow er troværdig.

Ronan Farrow, der selv er journalist, mener at New York Magazine løber Soon-Yis og Woody Allens ærinde ved at bringe artiklen.

»Som både bror og søn er jeg vred over at New York Magazine vil deltage i den her slags bagholdsangreb, og det må skyldes, at artiklen skrevet af en af Woody Allens beundrere og venner,« konstaterer han.

Udover at være en af Mia Farrows tre biologiske børn, er Ronan Farrow en af journalisterne bag #MeToo-afsløringerne, og det var hans artikler i The New Yorker, der fældede blandt andre filmproducenten Harvey Weinstein.